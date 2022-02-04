Російські окупанти на Донеччині обстріляли безпілотник ОБСЄ

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У районі Павлополя Донецької області російські окупанти обстріляли безпілотник ОБСЄ та не пропускали патруль Місії на непідконтрольні Україні території.

Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

“Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Робота Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей супроводжувалась перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації”, – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти обстріляли безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ малого радіуса дії та впливали перешкодами РЕБ на БПЛА.

У районі Павлополя обстріл БПЛА малого радіусу дії “здійснено збройними формуваннями РФ зі стрілецької зброї.

Крім того, під час польоту апарат зазнав впливу перешкод сигналу GPS”.

Спостерігачі зазначили, що обстріл БПЛА СММ ОБСЄ з боку ЗФ РФ та вплив засобів РЕБ мав на меті перешкодити роботи Місії у виявленні порушень щодо відведення озброєння та військової присутності у зоні безпеки.

Так, виявлено нові фортифікаційні споруди в районах Клинкине та Самійлове. Цей факт свідчить про подальші заходи з удосконалення фортифікаційного обладнання позицій 1 АК збройних формувань Російської Федерації.

Крім того, збройні формування Російської Федерації встановили саморобне металеве загородження, що заблокувало проїзд у напрямку Василівка та не допустили патруль СММ ОБСЄ до життєво важливих об’єктів цивільної інфраструктури в районі Крута Балка.

Зазначені дії свідчать про систематичне використання російськими окупаційними військами життєво важливої цивільної інфраструктури для приховування місць і районів розміщення важкого озброєння і військової техніки.

Таким чином, ЗФ РФ штучно продовжують грубо порушувати Мінські домовленості й надалі створюють передумови для ескалації напруження на лінії зіткнення сторін шляхом приховування своєї злочинної діяльності від міжнародних спостерігачів.

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