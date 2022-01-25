Контроль ОБСЄ над озброєннями: спостерігачів від Латвії не пустили у Смоленську і Брянську області РФ

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Представники латвійського оборонного відомства цього тижня мали відвідати Смоленську і Брянську області Російської Федерації в рамках контролю ОБСЄ над озброєннями.

Як інформує пресслужба міноборони Латвії у вівторок, 25 січня, інспектори цієї держави отримали відмову.

Водночас на сайті міноборони РФ було розміщено повідомлення про прибуття інспекторів.

“Ця відмова незрозуміла у ситуації, коли Росія масово концентрує свої збройні сили біля кордонів України, водночас запевняючи, ніби не планує нападу. Відмовки про обмеження через COVID-19 змушують думати, що Росії є що приховувати і що вона не бажає розкривати справжній розмір своєї військової активності та свої наміри, як це передбачено співпрацею з ОБСЄ”, — сказав міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Візит планувався з 25 по 29 січня, проте 21 січня Латвія отримала відмову. 24 січня Міноборони РФ опублікувало неправдиві відомості про інспекцію, що нібито відбулася, пояснюють у міністерстві оборони ЛР.

Передбачалося, що латвійські військові інспектори відвідають Брянську і Смоленську області, оцінять військову активність там, особливо таку, про яку слід заздалегідь інформувати ОБСЄ, згідно з Віденським документом ОБСЄ.

Як формальну причину відмови Росія назвала ризики COVID-19. Латвійська сторона, однак, наголошує, що пандемія не заважає самій Росії переміщати великі військові формування та здійснювати маневри.

Інспекційні візити і виконання країнами ОБСЄ зобов’язань щодо контролю озброєнь особливо важливі зараз, коли Росія проводить великі військові навчання разом із Білоруссю та концентрує значні збройні сили біля кордонів України, наголошує міноборони ЛР.

Зараз на сайті міноборони РФ новина про прибуття латвійських інспекторів відсутня, хоча вона розтиражована так званими росЗМІ.

“Найімовірніше, із сайту міноборони РФ повідомлення було прибрано”, – заявив директор департаменту суспільних відносин Міноборони Латвії Каспар Галкін.

Він уточнив, що його відомство має в своєму розпорядженні скріншоти, які підтверджують, що така інформація, яка вводить в оману, була розміщена.

Це повідомлення з’явилося на тлі низки переговорів між РФ і США, РФ і НАТО щодо ультимативних вимог про гарантії безпеки, висунутих Росією в грудні.

Як відомо, Смоленська область РФ межує з Білоруссю, Брянська – з Білоруссю і Україною.

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