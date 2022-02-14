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Членство України в НАТО не на порядку денному, – Шольц

14/02/2022 17:21

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Києва та напередодні переговорів з Владіміром Путіним заявив, що питання членства України в НАТО наразі є неактувальним.

Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві в понеділок, 14 лютого.

“Питання щодо членства в альянсах на цей момент нактуальне. Тому трохи дивно, що російський уряд зробив предметом великих політичних дискусій питання, яке не стоїть зараз на порядку денному”, – заявив Шольц, якого цитує “Європравда”.

Разом з тим він додав, що принцип вільного вибору альянсів не може бути предметом дискусії, і що не може одна держава наказати іншій, де їй бути чи не бути.

Водночас Шольц виступив за докладення дипломатичних зусиль для деескалації ситуації на таких майданчиках як Нормандський формат, Рада Росія-НАТО чи ОБСЄ.

Президент Володимир Зеленський зі свого боку підтвердив бажання України вступити в НАТО.

“Від нас немає сигналу, що членство в НАТО не стоїть за нашу мету”, – заявив Зеленський, підкресливши, що членство України в НАТО могло би стати гарантією безпеки України.

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