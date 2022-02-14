Під час розмови з Шольцом були “певні розбіжності” в оцінці “Північного потоку-2”, – Зеленський

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Під час розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у президента України Володимира Зеленського були “певні розбіжності” в оцінці “Північного потоку-2”.

Про це глава держави заявив на брифінгу із Шольцом у понеділок, 14 лютого.

“Ми обговорили безпекові ризики, пов’язані “Північним потоком-2”. І тут ми маємо певні розбіжності в оцінці (Шольц при цих словах Зеленського усміхнувся – Н). Я наголосив і наша позиція незмінна – ми розглядаємо Північний потік-2 виключно крізь призму енергетичних і безпекових загроз для нас і для регіону. Ми чітко розуміємо, що це – геополітична зброя, саме тому Україна потребує енергетичних безпекових гарантій”, – сказав Зеленський.

Також президент акцентував, що в розмові з канцлером запропонував започаткувати стратегічний діалог в енергетичній сфері, в рамках якого будуть випрацювані енергетичні гарантії та дієва підтримка нашої держави в енергетичній сфері.

“Важливо, щоби Німеччина стала гарантом продовження транзиту газу територією України. Пан канцлер підтвердив наміри наповнити конкретикою і фінансовою підтримкою ініціативи зеленої трансформації та розвитку відновлювальних джерел енергії в Україні”, – додав Зеленський.

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