Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув із першим візитом в Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув із робочим візитом в Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
Офіційну церемонію організували в Маріїнському палаці в понеділок, 14 лютого. Трансляція тривала на ФБ-сторінці офісу президента України.
Це перший візит нового канцлера Німеччини до України. Завтра він полетить до Москви на зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.
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