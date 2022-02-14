Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув із першим візитом в Україну

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув із робочим візитом в Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Офіційну церемонію організували в Маріїнському палаці в понеділок, 14 лютого. Трансляція тривала на ФБ-сторінці офісу президента України.

Це перший візит нового канцлера Німеччини до України. Завтра він полетить до Москви на зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

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