СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4169897 +39620
Летальні випадки:
100809 +210
Одужали:
3650854 +9380
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18308056 (+101202). Оновлено: 08:17 03.02.2022
Home / Світ / РФ відповідальна за створення безпекової кризи в Європі, – голова Єврокомісії

РФ відповідальна за створення безпекової кризи в Європі, – голова Єврокомісії

03/02/2022 20:59

Російська Федерація відповідальна за створення нинішньої безпекової кризи в Європі, що спричинена військовим нарощуванням навколо України.

Тож саме Росія має здійснити кроки для повернення на шлях миру й діалогу – будь-який інший шлях матиме для неї важкі економічні та політичні наслідки.

Про це в четвер, 3 лютого, за підсумками зустрічі з прем’єркою Фінляндії Санною Марін заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає “Укрінформ”.

“Ця криза була створена Росією. Ми робимо все можливе, щоби дипломатія і діалог досягли успіху… Ми дуже тісно координуємо ці зусилля з нашими партнерами й друзями, зокрема, із США, з Канадою та Великою Британією. Наша відповідь є дуже чіткою: якщо відбудеться будь-яка подальша військова агресія проти України, це потягне фінансові та економічні санкції. Ми сподіваємося, що це не буде необхідним, що Росія повернеться назад, на шлях миру й діалогу”, – наголосила фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що поточне російське військове нарощування вздовж кордонів України, а також у Білорусі, є найбільшим із часів Другої світової війни, та закликала Росію провести деескалацію напруги.

Читайте також:
Розвідка США отримала план можливого вторгнення Росії в Україну, – The Washington Post

Унікальних переглядів: 3
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення глави МВС Монастирського

Нардепи від “Європейської солідарності” та позафракційний Дмитро Разумков зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про звільнення Дениса Монастирського з посади міністра внутрішніх справ України. Як передає “Новинарня” в четвер,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse