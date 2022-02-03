РФ відповідальна за створення безпекової кризи в Європі, – голова Єврокомісії

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Російська Федерація відповідальна за створення нинішньої безпекової кризи в Європі, що спричинена військовим нарощуванням навколо України.

Тож саме Росія має здійснити кроки для повернення на шлях миру й діалогу – будь-який інший шлях матиме для неї важкі економічні та політичні наслідки.

Про це в четвер, 3 лютого, за підсумками зустрічі з прем’єркою Фінляндії Санною Марін заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає “Укрінформ”.

“Ця криза була створена Росією. Ми робимо все можливе, щоби дипломатія і діалог досягли успіху… Ми дуже тісно координуємо ці зусилля з нашими партнерами й друзями, зокрема, із США, з Канадою та Великою Британією. Наша відповідь є дуже чіткою: якщо відбудеться будь-яка подальша військова агресія проти України, це потягне фінансові та економічні санкції. Ми сподіваємося, що це не буде необхідним, що Росія повернеться назад, на шлях миру й діалогу”, – наголосила фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що поточне російське військове нарощування вздовж кордонів України, а також у Білорусі, є найбільшим із часів Другої світової війни, та закликала Росію провести деескалацію напруги.

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