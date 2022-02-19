Російські провокації є частиною одного складного сценарію. Тепер Москва мусить вносити зміни, а це призводить до помилок, – Bellingcat

Христо Грозєв, виконавчий директор міжнародної організації розслідувачів Belligcat

Виконавчий директор міжнародної спільноти розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв заявив, що численні фейкові сюжети та провокації на Донбасі, які в останні дні поширює російська пропаганда, є частинами великого сценарію Кремля, написаного заздалегідь.

Оприлюднення цього плану американцями було дуже корисним – адже тепер Росія мусить зсувати дати, вносити корективи до сценарію, і через це трапляються збої, виявляються сліди фальшувань.

Як передає “Новинарня“, про це журналіст-розслідувач сказав у суботу, 19 лютого, в ефірі каналу “Україна 24”.

“Зрозумійте, те, що ми бачимо – частина загальної картини із заготовленим сценарієм провокацій, який був написаний набагато раніше. Оскільки це дуже складний сценарій, там немає можливості в останню хвилину робити все. Тому це зроблено заздалегідь“, – зазначив Грозєв.

“Те, що ми бачимо – докази того, що це облуда, підготовлена брехня”, – наголосив він, розповідаючи про виявлення розслідувачами великої кількості фальшивок серед повідомлень у росЗМІ і соцмережах.

“Постановки поголовно використовуються. Приклад – поширене вчора (18 лютого) відео, яке мало показати перестрілку українських спецназівців біля хімічного заводу в “ДНР”. Ми перевірили метадані цього відео, яке мало б трапитися вчора. А воно записане не пізніше 8 лютого. Так що є повно таких фальшивок, ми збираємо їх в архів”, – розповів Христо Грозєв.

“Важливо, що все заздалегідь сплановано і що це складний сценарій. Настільки складний, що якщо Кремлю зараз доведеться відмовитись від нього, це буде дуже непросто зробити. Адже закладено занадто багато бомб по всьому периметру”, – наголосив очільник Bellingcat.

Грозєв вважає, що йдеться про частини “того сценарію, який був перехоплений американською розвідкою, і США поділилися ним з іншими розвідками”.

“Тут цікаво подивитися, як він міняється в динаміці, в реальному часі”, – додав OSINT-розслідувач.

“Те, що він (план нападу РФ – “Н”) був озвучений американським урядом – це був дуже хороший крок, нестандартний крок із їхнього боку. (…) Це спонукало Росію до того, що сценарій потрібно переробляти. А кожна зміна плану призводить до помилок, як-от фіксація метаданих”, – сказав Грозєв.

“Тому було дуже корисно викласти на світло цю брехню”, – підкреслив він.

Христо Грозєв зазначив, що отримані розслідувачами метадані з файлів відеозаписів свідчать, що виступи ватажків “ДНР/ЛНР” про евакуацію мирного населення були записані задовго до початку обстрілів, і ці дані не можуть бути помилкою.

Грозєв нагадав, що завчасно було записано звернення обох ватажків – одне близько 16-ї години 16 лютого, друге – через півтори години після цього. Ці відео оприлюднили майже синхронно 18 лютого, і на обох файлах метадані свідчать про превентивну підготовку таких кроків.

“Дуже важливо подивитися на інші файли, які виходили з тих самих каналів. Прямо після виступу Пушиліна на його каналі було опубліковано ще один ролик, на якому він дає інструкції своєму “МНС”… Нам вдалося перевірити метадані цього файлу, і там видно, що він записаний реально 18-го числа”, – сказав розслідувач.

Операція “Кидок мангуста”?

За словами Грозєва, відображені в метаданих файлів слова “Бросок мангуста” в назві однієї з папок “дуже схожі на кодову назву спецоперації”.

“Якщо вони справді залишили це в метаданих – це величезна помилка. Те, що ми в Bellingcat називаємо “помилка Москва 4”. Ми зараз намагаємося зрозуміти, звідки це ім’я взялося. Це може бути тільки місцева назва “ДНР”. Але, швидше за все, це може означати, що хтось її (операцію) так назвав у загальному плані”, – сказав розслідувач.

Контекст

Західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли про можливий початок великого наступу Росії на територію України 16 лютого. Навколо кордонів України – в РФ, Білорусі, а також в ОРДЛО і Криму – зібралося майже 150-тисячне угруповання російських військ.

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, з них більшість – із важкої артилерії.

У пресцентрі командування ООС заявили, що “противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії”.

Командування операції Об’єднаних сил офіційно повідомило, що підрозділи ОС неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також заявив, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Водночас західні розвідки неодноразово попереджали, що в ці дні Росія готує інсценовану провокацію на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати наступ на територію України.

Натомість російські та сепаратистські ЗМІ заявляють про ескалацію з боку ЗСУ та про намір військ України наступати на ОРДЛО, публікують “карту-план” з цього приводу.

18 лютого пропагандистські медіа РФ поширила записаний раніше фейк про нібито бій з “українською ДРГ” під Горлівкою, спробу диверсії польськомовних військових на хімічний концерн “Стирол” тощо.

Ватажки “ДНР” і “ЛНР” оголосили евакуацію місцевого населення з ОРДЛО в Ростовську область РФ – нібито перед загрозою наступу ЗСУ. Президент Путін розпорядився виплачувати по 10 тис. грн кожному біженцеві.

Увечері 18 лютого в центрі Донецька пролунав дивний – імовірно, інсценований вибух.

Також ГУР МОУ заявило, що російські спецслужби замінували низку об’єктів у Донецьку.

19 лютого Росія поширила ще один фейк – нібито про обстріл з України території Ростовської області РФ.

Журналісти й розслідувачі дослідили метадані файлів і виявили, що як відео зі зверненням ватажків “ДНР/ЛНР” про евакуацію, так і відео “бою з ДРГ під Горлівкою” записані значно раніше, ніж трапилися заявлені події: про евакуацію – за два дні, про “ДРГ” – щонайменше за 10 днів.

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