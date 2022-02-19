РосЗМІ заявили про обстріл Ростовської області РФ

Російські офіційні медіа заявляють про снаряд, який нібито розірвався на території РФ біля кордону з Україною, що прилягає до Станично-Луганського району Луганської області.

Зокрема, вранці в суботу, 19 лютого, таке повідомлення поширила урядова інформагенція ТАСС.

“Снаряд розірвався на території Тарасівського району Ростовської області за 1 км від державного кордону, повідомило джерело”, – сказано в короткому повідомленні в телеграм-каналі ТАСС за чверть десята ранку.

Як відомо, донедавна Станично-Луганський район, зокрема прилеглі до кордону з Росією зони, були однією з “найтихіших” територій ООС.

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ТАСС наразі не наводить подробиць події в Тарасівському районі та доказів, чи була вона взагалі.

Імовірно, може йтися про чергову інсценовану провокацію для ескалації ситуації на фронті та пошуку приводів для наступу на територію України.

У коментарях користувачі пишуть, зокрема, “сотрите уже эту Украину с карты – надоело про них уже слушать”, “надо х***ячить по Лондону и Вашингтону” та ін., хоча вистачає і скептичних відгуків.

Як відомо, в один із попередніх разів російські ЗМІ повідомляли про те, що “дев’ять снарядів розірвалися на території Тарасівського району Ростовської області”, 2 серпня 2014 року. Тоді, під час активної фази бойових дій, роспропаганда заявляла, нібито “вирви були залишені снарядами з пускової установки “Град”, випущеними з боку України”.

Про приліт одного снаряда в Ростовську область заявляли в березні 2020 року.

Після початку нової ескалації в лютому-2022 росЗМІ паралельно нагнітають істерію з евакуацією мирного населення з території ОРДЛО – зокрема, вранці 19 лютого сповіщають, що “з Донбасу в Ростовську область прибули вже 10 тис. осіб”, “створені пункти для тимчасового розміщення 13 тис. біженців”, “усі прикордонні пункти пропуску в Ростовській області працюють лише на в’їзд до Росії” тощо.

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Контекст

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, з них більшість – із важкої артилерії.

У пресцентрі командування ООС заявили, що “противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії”.

Командування операції Об’єднаних сил офіційно повідомило, що підрозділи ОС неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також заявив, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Західні розвідки неодноразово попереджали, що в ці дні Росія готує інсценовану провокацію на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб почати удари або наступ на територію України.

18 лютого пропагандистські медіа РФ поширила записаний раніше фейк про нібито бій з “українською ДРГ” під Горлівкою, спробу диверсії польськомовних військових на хімічний концерн “Стирол” тощо.

Увечері 18 лютого в центрі Донецька пролунав дивний – імовірно, інсценований вибух. Також ГУР МОУ заявило, що російські спецслужби замінували низку об’єктів у Донецьку.

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