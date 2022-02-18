Російські спецслужби замінували низку об’єктів в окупованому Донецьку, – ГУР

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Українська розвідка має інформацію щодо мінування російськими спецслужбами низки об’єктів соціальної інфраструктури в окупованому Російською Федерацією Донецьку з метою їх подальшого підриву.

Про це в п’ятницю, 18 лютого, інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

“Служба зв’язків з громадськістю ГУР МО України уповноважена заявити, що воєнна розвідка України має інформацію щодо мінування російськими спецслужбами низки об’єктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їх подальшого підриву.

Ці заходи мають на меті дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях нашої держави та створити підстави для звинувачення України у терактах”, – йдеться в повідомленні.

Розвідка закликає мешканців окупованого Донецька не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом.

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