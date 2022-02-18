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РосЗМІ повідомили про “потужний вибух” у центрі окупованого Донецька. ВІДЕО

18/02/2022 18:52

Російські так звані ЗМІ повідомили про “потужний вибух” у центрі окупованого Донецька, за “кілька десятків метрів від будівлі “уряду ДНР”.

Як передає “РИА Новости” в п’ятницю, 18 лютого, вибухнув автомобіль на паркувальному майданчику.

Російське агентство написало, що інцидент трапився близько 18:00 за київським часом і “вибухову хвилю чуло все місто”.

Начальник так званої “народної міліції “ДНР” Денис Синенков заявив, що згорів його автомобіль, а сам він від події не постраждав.

Водночас джерела видання “Українська правда” повідомили, що мешканці цього району в окупованому Донецьку не чули звуків вибуху.

“Отже, довго чекати не довелось. На місці неочікувано за 10 хвилин з’явився Шльома Пєгов (російський пропагандист, – “Н”) з “Варгонзо”. Думаю, хвилин за 15 буде ахвіційна заява про укродиверсантів. І думаю, вже за годину чи дві підірвуть десь автобус з бєжинцями (…) Вибух був такої надзвичайної потужності, що поруч горить нерозбитий ліхтар”, – прокоментував у фейсбуці пресофіцер 503-го батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ Олексій Годзенко.

Контекст

Інформація про буцімто підготовку евакуації населення прифронтових зон ОРДО (у зв’язку з очікуваним наступом українських військ) сепаратистські канали й медіа поширювали ще 17 лютого – після того, як окупаційні війська почали масовані обстріли по всій лінії фронту.

Збройні сили України завчасно виявили цю дезінформацію, заперечивши існування намірів іти в наступ на Донбасі. Спеціальну заяву з цього приводу ввечері 17 лютого оприлюднив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Тим часом доба 17 лютого стала “найгарячішою” за кількістю обстрілів по всій лінії фронту з 2018 року – їх зафіксували 60, переважно з важкої артилерії. 18 лютого у штабі ООС у зведенні станом на 14:00 заявили про 45 порушень режиму припинення вогню (обстрілів) з початку доби, 34 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

На цьому тлі західні розвідки попереджають, що Росія готує спецоперацію на Донбасі під чужим прапором, щоб мати підстави для масштабного вторгнення.

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