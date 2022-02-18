Мешканців із ОРДЛО розмістять у Ростовській області: Путін обіцяє по ₽10 тисяч

Президент РФ Володимир Путін

Президент Російської Федерації Володимир Путін доручив розмістити евакуйованих мешканців ОРДЛО у Ростовській області.

Про це в п’ятницю, 18 лютого, інформує УНІАН із посиланням на так звані росЗМІ.

Доручення глава Кремля дав після відповідного звернення губернатора області Василя Голубєва про надання екстреної допомоги у зв’язку з великим напливом біженців.

Крім того, Путін наказав главі МВС РФ негайно вилетіти у Ростовську область і зайнятися створенням умов для розміщення людей, зокрема забезпеченням гарячою їжею та меддопомогою.

Кожному прибулому Путін наказав виплачувати по 10 тисяч рублів (близько 3700 гривень, – “Н”).

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Контекст

Інформація про буцімто підготовку евакуації населення прифронтових зон ОРДО (у зв’язку з очікуваним наступом українських військ) сепаратистські канали й медіа поширювали ще 17 лютого – після того, як окупаційні війська почали масовані обстріли по всій лінії фронту.

Збройні сили України завчасно виявили цю дезінформацію, заперечивши існування намірів іти в наступ на Донбасі. Спеціальну заяву з цього приводу ввечері 17 лютого оприлюднив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Тим часом доба 17 лютого стала “найгарячішою” за кількістю обстрілів по всій лінії фронту з 2018 року – їх зафіксували 60, переважно з важкої артилерії. 18 лютого у штабі ООС у зведенні станом на 17:00 заявили про 53 порушення режиму припинення вогню (обстрілів) з початку доби, 41 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

На цьому тлі західні розвідки попереджають, що Росія готує спецоперацію на Донбасі під чужим прапором, щоб мати підстави для масштабного вторгнення.

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