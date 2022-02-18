Резніков каже, що на українському кордоні стоїть 149 тисяч військових РФ і це число може зрости

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Українська сторона не підтверджує заявленого Росією відведення військ від кордону, їхня загальна кількість нині становить 149 тисяч і найближчим часом може ще збільшитися.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю, 18 лютого.

“Стосовно ситуації навколо українських кордонів. По-перше, ми не підтверджуємо заяви російської сторони про відведення військ. Цього не відбувається. Йде переміщення сил та засобів. По-друге, наразі ми спостерігаємо за підрозділами російських військ, які нараховують близько 129 тисяч осіб наземного компонента, і разом з морською та авіаційною компонентою їхня кількість складає близько 149 тис.”, – зазначив міністр, якого цитує “Укрінформ”.

За його словами, оскільки російські навчання у Білорусі, інших регіонах та на Чорному морі перебувають в активній фазі, основна маса військ вже стягнута, проте очікується, що найближчими днями буде залучено ще кілька тисяч осіб.

Крім того, він поінформував, що до Чорного моря можуть зайти ще три кораблі.

Також урядовець нагадав, що одночасно з навчаннями армії у Росії тривають навчання Росгвардії «Заслон-2022», та запевнив, що вони так само перебувають у полі уваги України.

“Наша розвідка бачить усі рухи, які можуть становити потенційну загрозу для України. Кожен літак, вертоліт чи танковий підрозділ – ми їх бачимо. Ми на постійному контакті з нашими міжнародними партнерами і отримуємо підтвердження такої інформації”, – наголосив Резніков.

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