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Кремль готує визнання ОРДЛО за сценарієм, відпрацьованим у Грузії, – Резніков

18/02/2022 11:30

Москва готує визнання окремих районів Донецької і Луганської областей за сценарієм, відпрацьованим у Грузії.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив під час години запитань до уряду в п’ятницю, 18 лютого.

При цьому Кремль готує визнання “ДНР” і “ЛНР” незалежно від того, чи вдастся цей сценарій втілити.

“Просто щоб мати цей варіант на столі. Вчора близько 21:40 знову було обстріляно Станицю Луганську – пошкоджено газогін і будинок. Обстрілювали Щастя, Попасну. На території ОРДЛО вночі окупаційні адміністрація залякувала людей, що ЗСУ начебто готуються до наступу. Це фейкова інформаційна робота”, – зазначив міністр, котрого цитує “Лівий берег”.

Резніков підкреслив, що Україна рухатиметься політико-дипломатичним шляхом, бо в Криму і ОРДЛО – “наші громадяни, який не будуть піддавати небезпеці”.

“Звертаюсь до мешканців Донецька, Луганська та інших міст. Люди, не бійтеся. Не Україна ваш ворог, а ті, хто начебто ховається за стінами вашими. Не вірте чутками про український наступ”, – заявив він.

Як писала “Новинарня“, Держдума РФ на засіданні 15 лютого ухвалила постанову щодо негайного скерування президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.

Раніше цього дня, 15 лютого, Верховна Рада України ухвалила звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

МЗС України заявило, що визнання Росією незалежності окупованих районів Донецької і Луганської областей буде свідомим її виходом з Мінських домовленостей.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що визнання Росією “незалежності” окупованих районів ОРДЛО підірве зусилля з пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

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