СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4603930 +31513
Летальні випадки:
103565 +310
Одужали:
3839314 +27684
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19176424 (+62931). Оновлено: 08:14 16.02.2022
Home / Світ / У Кремлі заявили, що визнання ОРДЛО “не корелює з Мінськими угодами”

У Кремлі заявили, що визнання ОРДЛО “не корелює з Мінськими угодами”

16/02/2022 14:14

Президент Російської Федерації Володимир Путін взяв до уваги звернення Держдуми РФ про визнання “незалежності” так званих “ДНР” і “ЛНР”, але таке визнання не корелює з Мінськими угодами.

Про це в середу, 16 лютого, заявив речник глави Кремля Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

“Президент звернення отримав, він на нього відреагував, він прийняв його до уваги… Визнання не корелюється з Мінськими угодами. Це дійсно так. Президент наголосив, що головне – це допомогти врегулюванню ситуації на південному сході (України, – “Н”), а зробити це можна, лише всіляко сприяючи імплементації мінського комплексу заходів. Ось на чому й акцентуватиме Володимир Путін”, – сказав Пєсков і додав, що “головне завдання – реалізація мінського комплексу заходів”.

За словами речника Кремля, “якогось чіткого регламенту” щодо звернення Держдуми не існує, хоча воно і висловлює “громадську думку країни”.

Водночас він відхилив закиди Києва, що видача російських паспортів мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) порушує домовленості: “Ця практика не є порушенням Мінських угод, достатньо просто прочитати хоча б один раз цей короткий та конкретний текст. Тому ці закиди недоречні”.

За словами представника Кремля, Росія видає паспорти жителям Донбасу “з гуманітарних міркувань” та начебто “через те, що вони відкинуті своєю батьківщиною”.

Читайте також:
Видача російських паспортів в ОРДЛО порушує Мінські домовленості, – заява ЄС

Як писала “Новинарня“, Держдума РФ на засіданні 15 лютого ухвалила постанову щодо негайного скерування президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.

Раніше цього дня, 15 лютого, Верховна Рада України ухвалила звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

МЗС України заявило, що визнання Росією незалежності окупованих районів Донецької і Луганської областей буде свідомим її виходом з Мінських домовленостей.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що визнання Росією “незалежності” окупованих районів ОРДЛО підірве зусилля з пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

Читайте також:
Путін прокоментував звернення Держдуми щодо визнання “ЛДНР”

Унікальних переглядів: 55
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Не хочу далі бути у цій брудній історії”: фіналістка нацвідбору на Євробачення Аліна Паш не братиме участь в конкурсі

доповнюється Переможниця національного відбору на “Євробачення-2022” Аліна Паш заявила, що “знімає свою кандидатуру як представниці України”. Про це співачка повідомила в середу, 16 лютого, на сторінці в інстаграмі. Читайте...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse