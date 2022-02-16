У Кремлі заявили, що визнання ОРДЛО “не корелює з Мінськими угодами”

Президент Російської Федерації Володимир Путін взяв до уваги звернення Держдуми РФ про визнання “незалежності” так званих “ДНР” і “ЛНР”, але таке визнання не корелює з Мінськими угодами.

Про це в середу, 16 лютого, заявив речник глави Кремля Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

“Президент звернення отримав, він на нього відреагував, він прийняв його до уваги… Визнання не корелюється з Мінськими угодами. Це дійсно так. Президент наголосив, що головне – це допомогти врегулюванню ситуації на південному сході (України, – “Н”), а зробити це можна, лише всіляко сприяючи імплементації мінського комплексу заходів. Ось на чому й акцентуватиме Володимир Путін”, – сказав Пєсков і додав, що “головне завдання – реалізація мінського комплексу заходів”.

За словами речника Кремля, “якогось чіткого регламенту” щодо звернення Держдуми не існує, хоча воно і висловлює “громадську думку країни”.

Водночас він відхилив закиди Києва, що видача російських паспортів мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) порушує домовленості: “Ця практика не є порушенням Мінських угод, достатньо просто прочитати хоча б один раз цей короткий та конкретний текст. Тому ці закиди недоречні”.

За словами представника Кремля, Росія видає паспорти жителям Донбасу “з гуманітарних міркувань” та начебто “через те, що вони відкинуті своєю батьківщиною”.

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Як писала “Новинарня“, Держдума РФ на засіданні 15 лютого ухвалила постанову щодо негайного скерування президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.

Раніше цього дня, 15 лютого, Верховна Рада України ухвалила звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

МЗС України заявило, що визнання Росією незалежності окупованих районів Донецької і Луганської областей буде свідомим її виходом з Мінських домовленостей.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що визнання Росією “незалежності” окупованих районів ОРДЛО підірве зусилля з пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

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