Видача російських паспортів в ОРДЛО порушує Мінські домовленості, – заява ЄС

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Масова видача паспортів Російської Федерації мешканцям окупованих районів Донецької та Луганської областей суперечить цілям Мінських домовленостей та перешкоджає майбутньому процесу реінтеграції.

Про це йдеться у заяві Євросоюзу щодо агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає “Укрінформ” у п’ятницю, 28 січня.

“Ми засуджуємо масову прискорену видачу російських паспортів громадянам України у спрощений і вибірковий спосіб як на незаконно анексованому Кримському півострові, так і в районах, які перебувають під контролем підтримуваних Росією збройних формувань. Такі заходи ще більше порушують суверенітет України, суперечать цілям Мінських домовленостей та перешкоджають майбутньому процесу реінтеграції”, – йдеться у заяві.

У ЄС також нагадали, що Мінський протокол, підписаний Російською Федерацією, “однозначно говорить про те, що Тристороння контактна група складається з представників України, Російської Федерації та ОБСЄ”.

“Тому Росія чітко взяла на себе зобов’язувальну відповідальність за мирне врегулювання конфлікту та виконання Мінських домовленостей. Ми рішуче відкидаємо наратив Росії, в якому вона представляє себе посередником так званого “внутрішньоукраїнського конфлікту”. Ми закликаємо Росію, як сторону конфлікту, взяти конструктивну участь у дискусіях у рамках Нормандського формату і ТКГ та повністю виконувати Мінські домовленості”, – наголошують у ЄС.

Як інформувала “Новинарня“, за два роки російське громадянство у спрощеному порядку отримали понад 500 тисяч громадян України, що проживають на території окупованих районів Донецької і Луганської областей.

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