Український військовий канал заявив про отримання доступу до особистих даних 5 тис. російських окупантів

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Український військовий канал заявив про отримання доступ до особистих даних близько п’яти тисяч російських військових, що брали участь в окупації Криму та війні на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні у телеграмі “Третя сила”, близькому до Генштабу Збройних сил України.

“База складається не лише з прізвищ, імен, посад, підрозділів, а й з персональних анкет на кожного члена їх родини. Вона також містить інформацію щодо їх перетину кордонів з метою відпочинку або робочих візитів. Зокрема, виявлені докази терористичних дій росіян на території України”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що “зараз ведуться перемовини з представниками Євросоюзу та інших країн щодо цих осіб” та “інформація вже опрацьовується їх спецслужбами”.

“Наша мета – не лише заблокувати можливість вільного пересування світом російських терористів, а й притягнути до кримінальної відповідальності за злочини, скоєні проти нашої країни. А саме – за вбивства українських громадян, руйнівні наслідки економіки та інфрастуктури окупованих територій України”, – наголошується в повідомленні “Третьої сили”.

Також, за словами представників “ТС”, діти та рідні терористів не зможуть отримувати візи для навчання і відвідувати цивілізовані країни.

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