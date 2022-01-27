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На Луганщині російські диверсанти намагалися проникнути на позиції ЗСУ

27/01/2022 18:42

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Луганщині диверсійно-розвідувальна група російських окупантів спробувала проникнути на передові позиції українського війська.

Про це в четвер, 27 січня, інформує пресцентр штабу ООС у вечірньому зведенні.

“На Луганщині, у безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних сил України, особовим складом опорного пункту було виявлено спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника”, – йдеться в повідомленні.

Завдяки пильності українських воїнів, бойовики відступили. Позиції українських військ залишилися незмінними.

У пресцентрі додали, що крім цього порушення режиму припинення вогню, впродовж 26 і 27 січня порушень не фіксували.

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