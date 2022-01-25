Російські окупанти на Донбасі поранили двох українських воїнів

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Російсько-окупаційні війська станом на 17:00 вівторка, 25 січня, п’ять разів порушили режим тиші на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських захисників отримали поранень.

Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.

“Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан здоров’я одного військовослужбовця задовільний, другого – важкий“, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у бік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Мар’їнки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Широкиного російські найманці здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, поблизу населеного пункту Пищевик російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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