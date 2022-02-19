Евакуація з ОРДЛО: розвідка попереджає про можливі теракти, в Ростовській області РФ оголосили надзвичайну ситуацію

Евакуація дітей з ОРДО, 18 лютого 2022 року. Скріншот із відео офіційного каналу угруповання "ДНР"

Українська розвідка повідомляє про те, що у зв’язку з так званою евакуацією мешканців ОРДЛО через “загрозу з боку Києва” є висока імовірність теракту зі смертями серед мирного населення.

Про це сказав командувач Об’єднаних сил Олександр Павлюк у відеозверненні, оприлюдненому на офіційній сторінці ООС у фейсбуці.

“На даний момент окупанти здійснюють скупчення беззахисних дітей, жінок, літніх людей під виглядом евакуації. За даними нашої розвідки, є велика імовірність здійснення терористичних актів з метою загибелі мирного населення та обвинувачення в цьому українських військових“, – наголосив Павлюк.

Він підкреслив, що до таких дій окупанти можуть вдатися, позаяк провокаційні обстріли упродовж попередніх двох діб не принесли їм “очікуваного результату”.

“Жоден український боєприпас не впав на цивільну інфраструктуру. Українські військові витримали, незважаючи на те, що основна частина обстрілів велася саме з населених пунктів. Ворожі гармати та міномети вели вогонь із житлових масивів. Але українські військові не стріляють по мирних людях”, – наголосив Павлюк.

У Службі безпеки України евакуацію населення з ОРДО назвали “черговим витком гібридної війни проти нашої держави”.

“Весь світ бачить, що заради досягнення своїх інтересів терористи, керовані країною-агресором, здатні піти на будь-які провокації, аби вкотре безпідставно звинуватити Україну в загостренні ситуації. Офіційно повідомляємо: заяви проросійських терористів про нібито плани українських військових розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях є суцільним фейком, інструментом для дестабілізації та не відповідають дійсності”, – наголосили в СБУ.

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Тим часом у Ростовській області РФ з 10-ї години суботи, 19 лютого, оголошено режим надзвичайної ситуації через збільшення кількості евакуйованих з ОРДЛО.

Як повідомляє російська агенція ТАСС із посиланням на губернатора Ростовської області Василя Голубєва, для евакуйованих створено пункти тимчасового розміщення на 13 тисяч осіб. За словами Голубєва, третина від загальної кількості розміщених у них “біженців” – діти.

Заступник міністра надзвичайних ситуацій Росії Віктор Яцуценко заявив , що, крім Ростовської області, евакуйованих з ОРДЛО можуть прийняти ще сім регіонів РФ: Краснодарський край (до 20 тисяч осіб), Курська, Воронезька, Білгородська, Орловська, Брянська та Московська (до 10 тисяч) області.

Як писала “Новинарня“, вдень 18 лютого ватажки терористичних угруповань “ДНР” та “ЛНР” оголосили масову евакуацію цивільного населення на територію Росії “з метою недопущення жертв серед мирного населення”.

Західні розвідки попереджають, що Росія готує спецоперацію на Донбасі “під чужим прапором” (інсценування), щоб мати підстави для масштабного вторгнення.

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