У Щасті окупанти обстріляли КПВВ і пожежну частину. ВІДЕО

На Луганщині обстріляли приміщення українських рятувальників у місті Щастя.
Про це в суботу, 19 лютого, повідомила пресслужба ДСНС.
Зазначається, що обстріл по ДПРЧ-32 вівся зі стрілецької зброї.
“19.02.2022р. приблизно об 11 год. 35 хв. надійшла інформація, що в Щастинському районі Луганської області, а саме в м. Щастя стався обстріл. Внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї було пошкоджено ворота третього ходу Державної пожежно-рятувальної частини-32”, – йдеться в повідомленні.
“Особовий склад знаходиться у рукавній вежі. Жертв та постраждалих немає”, – додали в ДСНС.
Паралельно з цим журналіст Андрій Цаплієнко поінформував, що окупанти вчинили обстріл контрольного пункту в’їзду-виїзду “Щастя” – обстріляли вантажівку ЗіЛ-131.
За його даними, обстріл вівся з мінометів калібру 82 мм.
Цаплієнко поширив у телеграмі відео з моментом обстрілу КПВВ:
Нагадаємо, 18 лютого в районі КПВВ “Щастя” окупанти обстріляли колону з гуманітарною допомогою від ООН.
Читайте також:
На Донбасі – перша загибель воїна ЗСУ з початку ескалації: офіцер Антон Сидоров
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!