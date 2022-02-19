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У Щасті окупанти обстріляли КПВВ і пожежну частину. ВІДЕО

19/02/2022 14:21

На Луганщині  обстріляли приміщення українських рятувальників у місті Щастя.

Про це в суботу, 19 лютого, повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що обстріл по ДПРЧ-32 вівся зі стрілецької зброї.

“19.02.2022р. приблизно об 11 год. 35 хв. надійшла інформація, що в Щастинському районі Луганської області, а саме в м. Щастя стався обстріл. Внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї було пошкоджено ворота третього ходу Державної пожежно-рятувальної частини-32”, – йдеться в повідомленні.

“Особовий склад знаходиться у рукавній вежі. Жертв та постраждалих немає”, – додали в ДСНС.

Паралельно з цим журналіст Андрій Цаплієнко поінформував, що окупанти вчинили обстріл контрольного пункту в’їзду-виїзду “Щастя” – обстріляли вантажівку ЗіЛ-131.

За його даними, обстріл вівся з мінометів калібру 82 мм.

Цаплієнко поширив у телеграмі відео з моментом обстрілу КПВВ:

Нагадаємо, 18 лютого в районі КПВВ “Щастя” окупанти обстріляли колону з гуманітарною допомогою від ООН.

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Україна

У Щасті окупанти обстріляли КПВВ і пожежну частину. ВІДЕО

На Луганщині  обстріляли приміщення українських рятувальників у місті Щастя. Про це в суботу, 19 лютого, повідомила пресслужба ДСНС. Зазначається, що обстріл по ДПРЧ-32 вівся зі стрілецької зброї. “19.02.2022р. приблизно...

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