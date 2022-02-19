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Під Пісками загинув 34-річний солдат Денис Кононенко

19/02/2022 23:23

Внаслідок ворожого обстрілу на Донеччині вдень 19 лютого загинув 34-річний солдат Денис Кононенко.

Ім’я загиблого повідомив голова Вінницької обласної держадміністрації Сергій Борзов.

“Сьогодні під час обстрілів у зоні проведення операції Об’єднаних сил втрата – медики не змогли врятувати солдата Дениса Кононенка”, – написав Борзов у фейсбуці.

За його словами, Кононенко був водієм мотопіхотної роти.

Під час мінометного обстрілу, що стався близько 12:40, солдат отримав поранення, які виявилися несумісними з життям.

“У Тульчині «похоронку» отримали батьки військовослужбовця… У нього залишився син”, – зазначив голова ОДА.

За нашою інформацією, воїн поліг у районі сіл Піски й Опитне під Донецьком.

Пресцентр ООС у зведенні на 17:00 повідомляв, що ворог двічі обстрілював Опитне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

За даними “Новинарні“, Денис Кононенко – третя бойова втрата Збройних сил України в лютому.

13 лютого від поранення, отриманого у грудні внаслідок пострілу снайпера в районі ДАПу, у шпиталі помер Сергій Іващенко з 21 омпб “Сармат” 56 омпбр.

19 лютого під мінометним обстрілом у районі селища Миронівського загинув військовослужбовець 30 омбр капітан Антон Сидоров.

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