Артудар по Залізному: “два роки було тихо, і тут на тобі”

Ремонт будинку в Залізному після артобстрілу 20 лютого 2022. Фото: Настя Федченко / Новинарня

Дві 120-мм міни коло одного обійстя, побиті вікна, потрощений дах. Один день під обстрілами в містечку під окупованою Горлівкою

автор: Анастасія Федченко

із Донецької області

фото авторки

Небо на Донеччині вже зовсім по-весняному блакитне. У дворі на вулиці Чехова, що в містечку Залізне на півночі Донеччини, на даху працюють чоловіки: міняють покрівлю. Шифер то вислизає з рук, то лягає не як слід. Чоловіки жартують, що ось навчаться цієї справи, і поїдуть на заробітки за кордон.

Жінка в кімнаті торкає пальцями гостре скло, яке стирчить із рами. О 9-й ранку в неділю, 20 лютого, російські окупанти вдарили з артилерії по околиці Залізного. Одна міна прилетіла на це подвір’я, інша — розірвалася за двором.

Замість чаювання — обстріл й оглухлі кури

Невелика калабаня серед грязюки у дворі не дуже схожа на вирву від міни калібру 120 мм. Але саме заборонений Мінськими домовленостями снаряд упав зранку неподалік курника, на межі двох дворів: одного нежитлового, іншого — обійстя пані Наталі.

Жінка саме пішла провідати хвору маму. Їй 86, живе неподалік.

Коли почула вибухи — настільки сильні, що аж стіни дрижали.

Господиня повернулася до хати, коли їй зателефонували і сказали: “Наташо, у тебе там паркан повалений, і дах”. Вдома побачила розбиті вікна, проломлену покрівлю, повен двір людей — військові, поліція. Оперативна група все подивилася, запротоколювала, зробила знімки.

Розбите вікно — на кухні. Коло нього жителька Залізного любить пити чай.

“І час якраз — 9-та ранку, пора пити чай.

Якби до мами не пішла, не розмовляла б тут зараз із вами”,

– каже Наталя.

Зізнається, що в неї як підскочив уранці тиск, закалатало серце — так і досі не відійшла.

Наталя вдячна тим, хто після обстрілу вже дав їй плівку на вікна, латає покрівлю.

“Якщо дощ, то хоч стеля не провалиться. Без даху і без вікон я б тут замерзла, як суслик”.

Жінка ходить по двору, дає їсти великій вівчарці, розпоряджається, куди ставити шифер, спостерігає, як ремонтники забивають цвяхи.

Хтозна, коли вона ще зможе спокійно попити чаю біля цього кухонного вікна.

Поки Наталя робить свої справи, у дворі працюють ще троє чоловіків. Один рихтує паркан, другий — жартівник — під’юджує: “Ви б вікна привезли. А ви сюди ще увечері приїдьте та перед териконом походіть. Штани треба буде міняти. А ви в підгузках!” – звертається він то до знімальної групи “Суспільного”, то до литовського кореспондента.

Інший робітник — спокійний. Він живе за кілька хат від Наталі, і спершу то йому дзвонили, що його дім зруйнований. Але обійшлося.

Чоловік не хоче говорити про це під запис. Однак визнає: “Зо два роки було тихо, і тут на тобі. Он кури все бачили. Очевидиці. Поглухли, бідні”.

Обстріл важкий, але не прицільний

“…Під час обстрілу із мінометів калібру 120 мм населеного пункту ЗАЛІЗНЕ пошкоджено приватний будинок. Постраждалих цивільних осіб немає”, – сповістить згодом пресцентр командування ОС.

Руйнування та ремонт будинку після обстрілу (фотогалерея):

Прилетіли дві 120-мм міни, уточнює пресофіцерка підрозділу, що виконує обов’язки в районі Залізного, на Горлівському напрямку.

Хоч вирва невелика, ударна хвиля була потужна, то й зачепила два будинки.

Глухі кури — то господарство Наталиних сусідів, які використовують дім як дачу.

“Їх (сусідів) урятувало те, що пізніше прийшли. Казали, що в неділю зранку на базарі були, – розповідає Євгенія. – Це сталося буквально за десять хвилин до їхнього приходу”.

Військова констатує: ворог хоч і застосовує важку артилерію, але веде неприцільний вогонь. Це міг бути переліт позицій ЗСУ. Або й навмисний обстріл по цивільних.

“Снаряд летів із боку окупованої Горлівки”, – наголошує пресофіцерка.

* * *

Таких “залізних” сьогодні десятки по всій передовій. Уся лінія фронту буквально палає, починаючи з 17 лютого. По позиціях бригади ЗСУ під Горлівкою вже працювали міномети калібру 120 та 82 мм, окупанти били також із гранатометів.

“До цього вони стріляли ввечері, коли місія ОБСЄ вже їхала. А зараз і вдень стріляють, артилерію активно застосовують. – Та, попри таку ескалацію, Євгенія заспокоює: – У нас на позиціях без втрат, все нормально. Хлопці готові, хлопці досвідчені, знають, що робити в таких ситуаціях. Все нормально”.

…За неділю, станом на 21-шу годину, російські окупанти випустили в бік позицій українських військових 720 снарядів, з них дві третини — заборонені Мінськом, підрахував фонд “Повернись живим”.

Контекст

Західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли про можливий початок великого наступу Росії на територію України 16 лютого. Навколо кордонів України – в РФ, Білорусі, а також в ОРДЛО і Криму – зібралося майже 150-тисячне угруповання російських військ.

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136, із них переважна більшість – із важкої артилерії.

Західні розвідки неодноразово попереджали, що в ці дні Росія чекає ударів у відповідь та готує інсценовану провокацію на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати великий наступ на територію України.

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