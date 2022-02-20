Третя доба ескалації в ООС: 136 обстрілів, два воїни загинули, п’ять поранених

Фото: Настя Федченко / Новинарня

Упродовж минулої доби, 19 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 136 порушень режиму припинення вогню, 116 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр командування ООС у ранковому зведенні.

За даними “Новинарні“, це нова найбільша кількість обстрілів на фронті за один день від 2017 року.

Нагадаємо, у два перші дні, коли почалася ескалація на Донбасі, 17 і 18 лютого, нарахували 60 і 66 обстрілів відповідно, з них більшість – із важкої артилерії.

Внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців загинули (отримали осколкові поранення несумісні з життям).

Як інформувала “Новинарня“, полеглі – капітан Антон Сидоров і солдат Денис Кононенко.

Четверо військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості та перебувають у лікувальних закладах. Один військовослужбовець отримав бойове травмування.

Командування Об’єднаних сил висловило щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

19 лютого російсько-окупаційні війська обстріляли:

Сім разів НОВОТРОЇЦЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, артилерії калібру 122 мм та автоматичних станкових гранатометів.

ГРАНІТНЕ – з артилерії калібру 122 мм.

Чотири рази СТАРОГНАТІВКУ – з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Три рази НОВОСЕЛІВКУ – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі БОЛОТЕНЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Двічі ВОДЯНЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

ШИРОКИНЕ – з мінометів калібру 120 мм.

Три рази МИРОНІВСЬКИЙ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.

П’ять разів НОВОГНАТІВКУ – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Чотири рази СВІТЛОДАРСЬК – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Чотири рази ТРАВНЕВЕ – з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.

Чотири рази ЛОБАЧЕВЕ – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі ПІВДЕННЕ – з мінометів калібру 82 мм, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

П’ять разів НОВОЗВАНІВКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

П’ять разів ЛУГАНСЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та ручного протитанкового гранатомета, станкового протитанкового гранатомета.

Двічі АВДІЇВКУ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих комплексів.

Дев’ять разів ЩАСТЯ – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

П’ять разів КРИМСЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Чотири рази МАР’ЇНКУ – з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.

Двічі ОПИТНЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Чотири рази НЬЮ-ЙОРК – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Двічі ЛОПАСКИНЕ – з мінометів калібру 82 мм.

П’ять разів НОВОЛУГАНСЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

П’ять разів СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з танку, артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Три рази ПРИЧЕПИЛІВКУ – з мінометів калібру 120 мм.

СИЗЕ – з мінометів калібру 120 мм.

НОВОГРИГОРІВКУ – з артилерії калібру 122 мм.

Сім разів ТРОЇЦЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм.

СТАРИЙ АЙДАР – з артилерії калібру 122 мм.

Чотири рази ШУМИ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

П’ять разів ЗАЙЦЕВЕ – артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

П’ять разів СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БМП, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Двічі ТРЬОХІЗБЕНКУ – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі БОГДАНІВКУ – з мінометів калібру 120 мм.

АВДІЇВКУ – з мінометів калібру 120 мм.

НОВОСЕЛІВКУ ДРУГУ – з мінометів калібру 120 мм.

НОВОТОШКІВСЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм.

НОВООЛЕКСАНДРІВКУ – з мінометів калібру 120 мм.

ЧЕРМАЛИК – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі ПІСКИ – з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

НОВОГНАТІВКУ – з мінометів калібру 120 мм.

ОПИТНЕ – з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.

“Особливо цинічними були обстріл КПВВ “Щастя”, яке три рази потрапляло під прицільний вогонь мінометів та станкових протитанкових гранатометів.

Командування Об’єднаних сил наголошує, що обстріл КПВВ «Щастя» є порушенням міжнародного законодавства та норм міжнародного гуманітарного права. Цей підступний обстріл збоку російських окупаційних підрозділів є черговим свідченням того, що окупанти не дотримуються жодних міжнародно-правових норм”, – зазначили у шибі ООС.

Постраждалих цивільних осіб та особового складу КПВВ не має.

За поточну добу, станом на 7:00 20 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано вісім порушень, сім з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли: двічі КРАСНОГОРІВКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм; АВДІЇВКУ – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів; ГРАНІТНЕ – з мінометів калібру 120 мм; СТАРОГНАТІВКУ – з мінометів калібру 82 мм; ЛУГАНСЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм; ОПИТНЕ – з мінометів калібру 120 мм; ПІСКИ – з мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога цієї доби немає.

“Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, – зазначено у зведенні.

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