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Глава МЗС Британії попередила про “найгірший сценарій” вторгнення РФ

19/02/2022 21:17

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс попередила, що вже наступного тижня в Україні може розгорнутися “найгірший сценарій” російського вторгнення.

Про це інформує агенція Reuters із посиланням на заяву Трасс у суботу, 19 лютого, на конференції з безпеки в Мюнхені

“Цей найгірший сценарій може статися вже наступного тижня. Реальність така, що Росія дійсно хоче запустити годинник назад”, – сказала Трасс, яка цього тижня відвідала Київ із візитом.

Водночас вона наголосила, що у зв’язку з агресією РФ Європа зіткнулася з однією з найбільш небезпечних ситуацій з початку 20 століття.

“Тільки за останній тиждень ми спостерігали подвоєння дезінформації, а також інсценовані операції на Донбасі. Боюся, Росія продемонструвала несерйозне ставлення до дипломатії”, – додала Трасс.

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Нагадаємо, масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві доби 16-17 лютого в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, з них більшість – із важкої артилерії.
У ці дні з боку РФ одна за одною послідували інформаційні провокації.
Західні розвідки попереджали, що в ці дні Росія готує інсценовану провокацію на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати наступ на територію України.

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