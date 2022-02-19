В ОДКБ заговорили про потребу ввести “миротворчий контингент” на Донбас

Підрозділи ОДКБ з різних країн перед відправкою в Казахстан, січень 2022. Фото: МО РФ

На тлі російської ескалації на Сході України генсек контрольованої РФ Організації Договору про колективну безпеку заявив про можливе введення на Донбас так званого “миротворчого контингенту” ОДКБ.

Про це ввечері в суботу, 19 лютого, повідомляє російське урядове інформагенство ТАСС.

Зазначається, що генеральний секретар ОДКБ білорус Станіслав Зась в опублікованому в суботу інтерв’ю агентству Reuters висловив думку, що розміщення російських та союзних їм “миротворців” у зоні конфлікту на Донбасі було б можливим із санкції Ради Безпеки ООН та за згодою Києва.

“Гіпотетично це можливо, але для цього потрібна згода від України (зрештою, це її територія), мандат Радбезу ООН, а також необхідно, щоб це рішення було підтримане всіма нашими урядами”, – сказав Зась, відповідаючи на питання з цього приводу.

Генсек ОДКБ додав, що “внутрішньоукраїнський” (за його словами) конфлікт може бути врегульований лише дипломатичним шляхом, проте зараз ситуація розвивається у небезпечному напрямку.

“Я не вірю, що ситуація зараз може повернутися до того стану, коли танки залишалися на своїх базах, а солдати перебували у казармах. Зараз слід усвідомити необхідність сісти за стіл переговорів та дійти згоди. Така нова реальність”, – заявив Зась.

Нагадаємо, в січні контингент ОДКБ входив до Казахстану під час придушення там протестних виступів.

Нагадаємо, масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві доби 16-17 лютого в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, з них більшість – із важкої артилерії.

У ці дні з боку РФ одна за одною послідували інформаційні провокації.

Західні розвідки попереджали, що в ці дні Росія готує інсценовану провокацію на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати наступ на територію України.

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