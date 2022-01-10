ОДКБ назвала офіційну кількість “миротворців”, задіяних у інтервенції в Казахстан

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На території Казахстану перебувають понад 2 000 військовослужбовців країн Організації договору про колективну безпеки.

Про це в понеділок, 10 січня, інформує “Європейська правда” із посиланням на стенограму зі відеозустрічі лідерів країн ОДКБ.

“На сьогодні – відповідно до рішення Ради колективної безпеки – в Республіці Казахстан розгорнуті та розпочали виконання поставлених завдань Колективні миротворчі сили ОДКБ у кількості 2030 осіб та 250 одиниць техніки. Вони реалізують функції прикриття та забезпечення безпеки аеропортів, військових складів та інших стратегічних об’єктів”, – сказав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Генсек ОДКБ Станіслав Зась заявив, що розгортання контингенту у повному обсязі завершено 9 січня.

“Протягом чотирьох діб літаками Повітряно-космічних сил Російської Федерації здійснено понад 108 рейсів. Контингенти колективних миротворчих сил дислоковані у містах Нур-Султан, Алмати та містах Алма-Атинської області. Командні пункти розгорнуті на базі Військового інституту вільних військ у місті Алмати”, – сказав він.

Командує контингентом, який практично повністю складається із російських військових, генерал-полковник РФ Андрій Сердюков.

Він є командувачем Повітряно-десантних військ РФ.

За даними української військової розвідки, Сердюков керував операцією по захопленню Росією у 2014 році території АР Крим. Він також був безпосереднім керівником з формування і застосування угруповання російських військ на Донбасі.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що до складу контингенту ОДКБ “увійшли найбільш підготовлені підрозділи Повітряно-десантних військ Росії, всі вони мають реальний бойовий досвід”.

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Як писала “Новинарня“, з 2 січня на заході Казахстану спалахнули масові протести. Вуличні акції розпочалися у місті Жанаозен після подвійного підвищення з Нового року ціни на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. При цьому його вартість залишається значно нижчою від ринкової.

Окрім столиці, мітинги пройшли також в Актау, Оралі й Актобе на заході, Шимкенті на півдні, колишній столиці Алмати на південному сході та в інших містах. У містах Жанаозен та Актау на заході сотні учасників акцій протесту провели ніч на вівторок на центральних майданах.

Надалі почалися силові сутички з поліцією. 4 січня в Алмати поліція затримала близько півтори сотні людей на двох акціях протесту.

На третій день влада погодилася знизити ціни – до 50 тенге (близько 3 грн) за літр, однак протестувальники вже висували політичні вимоги, зокрема, йшлося про відставку уряду та усунення від керування державою 81-річного колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, який залишався головою Ради безпеки Казахстану, але фактично контролював ухвалення всіх важливих рішень. Також висувалися вимоги щодо прямих виборів акімів (глав регіонів), повернення конституції 1993 року тощо.

Влада вивела на вулиці бронетехніку. Проти мітингарів застосовують світлошумові гранати. У різних містах (з 5 січня – по всій країні) оголосили надзвичайний стан, заблокували інтернет-месенджери та новинні сайти, які висвітлювали протести з місця подій. Затримували як протестувальників, так і журналістів. Згодом взагалі відімкнули мобільний інтернет.

5 січня на тлі протестів президент Казахстану прийняв відставку уряду. Тимчасово обов’язки прем’єр-міністра виконуватиме перший заступник глави кабміну Аліхан Смаїлов.

Також президент Токаєв оголосив про звільнення Назарбаєва з посади голови Ради безпеки і сам обійняв цю посаду.

Протестувальники в Алмати захопили місцеву адміністрацію, управління комітету нацбезпеки зі зброєю та аеропорт, в Таликургані скинули пам’ятник Назарбаєву тощо.

З Алмати повідомляли про вуличні бої із застосуванням вогнепальної зброї, убитих силовиків та мародерство окремих бунтівників.

Президент Токаєв оголосив “антитерористичну операцію”, звинувативши в протестах “терористів” і “зовнішні сили”, та звернувся до ОДКБ з проханням про введення військ.

6 січня до Казахстану почали входити військові контингенти країн Організації Договору про колективну безпеку – Росії, Білорусі, Вірменії, Киргизстану, Таджикистану.

За даними з соцмереж, російські війська чисельністю близько 3000 осіб (переважно десантники) становлять основну частину контингенту. Війська ОДКБ в Казахстані очолив російський генерал Анатолій Сердюков, який керував захопленням Криму.

Паралельно повідомляли про десятки чи сотні загиблих під час придушення протестів та спалені акімати в кількох містах, вбивство понад 20 силовиків.

Звучать припущення, що дії мародерів та крайніх радикалів були інспіровані, щоб дати підстави для “антитерористичної операції” та введення в Казахстан російських військ для обмеження його суверенітету.

Увечері 6 січня силовики заявили про “зачистку” центру Алмати від “терористів”, як влада називає протестувальників.

7 січня “зачистки” продовжилися. Мітинги та вуличні акції відбувалися вже в небагатьох містах. Президент Токаєв заявив, що “терористи” мають бути знищені без переговорів.

8 січня Токаєв заявив, що ситуація в країні “розвивається у бік стабілізації”. Про це він сказав у телефонній розмові з російським колегою Володимиром Путіним, запропонувавши провести відеоконференцію ради колективної безпеки ОДКБ.

Станом на 9 січня влада повідомила про затримання майже 6 тис. учасників протестів.

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