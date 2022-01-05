СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3682659 +4571
Летальні випадки:
96709 +273
Одужали:
3491793 +8439
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16865938 (+30291). Оновлено: 08:11 05.01.2022
Home / Світ / У Казахстані уряд пішов у відставку на тлі протестів

У Казахстані уряд пішов у відставку на тлі протестів

05/01/2022 09:01

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасово обовʼязки премʼєр-міністра виконуватиме перший заступник глави кабміну Аліхан Смаїлов.

Про це в середу, 5 січня, інформує пресслужба президента країни.

Урядовці продовжать працювати на посадах до затвердження нового складу кабміну.

Перед оголошенням про відставку уряду президент Токаєв запровадив надзвичайний стан і оголосив комендантську годину в колишній столиця і найбільшому місто Казахстану – Алмати – та Мангістауській області, де розпочалися акції.

Як писала “Новинарня“, з 2 січня на заході Казахстану відбуваються “газові” протести. Масові акції розпочалися у місті Жанаозень після подвійного підвищення з Нового року ціни на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні.

Окрім столиці, мітинги пройшли також у містах Актау, Актобе, Шимкенті на півдні, Оралі на заході, Алмати на південному сході. Поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ.

У містах Жанаозен та Актау на заході Казахстану сотні учасників акцій протесту проти різкого зростання вартості пального провели ніч на вівторок на центральних майданах.
4 січня в Алмати поліція затримала близько півтори сотні людей на двох акціях протесту проти підвищення цін на автогаз.

На третій день влада погодилася знизити ціни до необхідного рівня – до 50 тенге (близько 3 грн) за літр, однак протестувальники вже висували політичні вимоги, зокрема, йшлося про відставку уряду та відхід від керування державою 81-річного колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, який нині формально є головою Ради безпеки Казахстану, але фактично контролює ухвалення всіх важливих рішень.

Читайте також:
У Лондоні раптово помер онук експрезидента Казахстану Назарбаєва, який заявляв, що насправді він його син

Унікальних переглядів: 144
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У “Дії” з’явилася опція перевірки кредитної історії громадян

Міністерство цифрової трансформації запустило функцію push-повідомлень у “Дії” про перевірки кредитної історії громадян. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі. “Перевірка кредитної історії – обов’язкова при...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse