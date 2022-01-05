У Казахстані уряд пішов у відставку на тлі протестів

Касим-Жомарт Токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасово обовʼязки премʼєр-міністра виконуватиме перший заступник глави кабміну Аліхан Смаїлов.

Про це в середу, 5 січня, інформує пресслужба президента країни.

Урядовці продовжать працювати на посадах до затвердження нового складу кабміну.

Перед оголошенням про відставку уряду президент Токаєв запровадив надзвичайний стан і оголосив комендантську годину в колишній столиця і найбільшому місто Казахстану – Алмати – та Мангістауській області, де розпочалися акції.

Як писала “Новинарня“, з 2 січня на заході Казахстану відбуваються “газові” протести. Масові акції розпочалися у місті Жанаозень після подвійного підвищення з Нового року ціни на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні.

Окрім столиці, мітинги пройшли також у містах Актау, Актобе, Шимкенті на півдні, Оралі на заході, Алмати на південному сході. Поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ.

У містах Жанаозен та Актау на заході Казахстану сотні учасників акцій протесту проти різкого зростання вартості пального провели ніч на вівторок на центральних майданах.

4 січня в Алмати поліція затримала близько півтори сотні людей на двох акціях протесту проти підвищення цін на автогаз.

На третій день влада погодилася знизити ціни до необхідного рівня – до 50 тенге (близько 3 грн) за літр, однак протестувальники вже висували політичні вимоги, зокрема, йшлося про відставку уряду та відхід від керування державою 81-річного колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, який нині формально є головою Ради безпеки Казахстану, але фактично контролює ухвалення всіх важливих рішень.

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