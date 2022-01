У Казахстані – сутички між протестувальниками і поліцією, президент ввів надзвичайний стан

Фото із соцмереж

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відповідними указами запровадив надзвичайний стан у Мангістауській області та місті Алмати строком на два тижні.

Про це з посиланням на пресслужбу президента повідомляє Ехо Кавказу.

“У зв’язку із загостренням ситуації, з метою забезпечення громадської безпеки, відновлення законності та правопорядку, захисту прав і свобод громадян, глава держави Касим-Жомарт Токаєв підписав укази про запровадження надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати з 01 годин 30 хвилин 5 січня до 00 годин 00 хвилин 19 січня 2022 року”, – зазначається в повідомленні.

Також у регіоні введено комендантську годину з 23:00 до 7:00.

У телевізійному зверненні до народу Токаєв заявив, що “сподівається на розсудливість громадян і закликає не піддаватися на провокації зсередини та ззовні”.

Крім того, на період дії надзвичайного стану ухвалено рішення:

посилити охорону громадського порядку, охорону особливо важливих державних та стратегічних об’єктів, а також об’єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та функціонування транспорту;

встановити обмеження на свободу пересування, у тому числі транспортних засобів у місті Алмати;

забезпечити перевірку документів, особистий огляд, огляд речей мешканців, їхніх транспортних засобів;

обмежити в’їзд у місто Алмати, а також виїзд із нього;

заборонити організацію та проведення мирних зборів, видовищних, спортивних та інших масових заходів;

заборонити страйки та інші способи зупинення або припинення діяльності юридичних осіб;

заборонити продаж зброї, боєприпасів, вибухових речовин, спеціальних засобів, отруйних речовин; встановити особливий режим обігу лікарських, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, а також етилового спирту, алкогольної продукції;

забезпечити тимчасове вилучення у фізичних осіб зброї та боєприпасів, отруйних речовин, а в юридичних осіб тимчасове вилучення, поряд зі зброєю, боєприпасами та отруйними речовинами, бойової та навчальної військової техніки, вибухових та радіоактивних речовин.

За даними казахських ЗМІ, вранці в середу, 5 січня, президент планує оголосити про відставку уряду, якої вимагають мітингувальники.

Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в тч в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 4, 2022

У твітері Токаєв закликав демонстрантів “не вестися на заклики деструктивних осіб, зацікавлених у підриві стабільності і єдності нашого суспільства”.

Він також зазначив, що “інші вимоги соціально-економічного характеру будуть розглянуті окремо, в тому числі під час завтрашньої робочої наради у столиці”.

Раніше президент запевнив, що уряд планує знизити ціну на “автомобільний” газ до 50 тенге (близько 3,2 грн) за літр.

Раніше 4 січня майже у всіх великих містах Казахстану, включно зі столицею Нур-Султан, сталися сутички між протестувальниками та силовиками (поліцією, спецназом і військовими).

Поліція застосувала проти мітингувальників газ та світлошумові гранати, а демонстранти підпалювали поліцейські машини. За інформацією із соцмереж, учасники протестів також використовували “коктейлі Молотова”.

#Kazakhstan 🇰🇿: for the police things in #Almaty tonight did not quite go according to plans pic.twitter.com/aUZn8Cfk49 — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) January 4, 2022

В Алмати поліція затримала близько ста людей на місці акції ініціативної групи зі створення Демократичної партії Казахстану, повідомляє “Радио Азаттык“. Ще півсотні активістів було затримано під час розгону ходи руху Oyan, Qazaqstan (“Прокинься, Казахстане”).

Учасники акції зі створення Демпартії виступали проти зростання цін та за поліпшення соціального становища населення і висловили підтримку протестувальникам у Мангістауській області, які з 2 січня вимагають зниження цін на газ.

#Kazakhstan 🇰🇿: hundreds of riot police have arrived at the scene. Authorities in #Almaty are trying to prevent thr protesters from setting up a camp. pic.twitter.com/oVKsW49QIi — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) January 4, 2022

Як писала “Новинарня“, з 2 січня на заході Казахстану відбуваються “газові” протести. Масові акції розпочалися у місті Жанаозень після подвійного підвищення з Нового року ціни на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні.

Окрім столиці, мітинги пройшли також у містах Актау, Актобе, Шимкенті на півдні, Оралі на заході, Алмати на південному сході. Поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ.

#Kazakhstan 🇰🇿: insane images coming out of #Almaty tonight. Protesters are clearly not backing down. pic.twitter.com/jIkZaYvpWz — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) January 4, 2022

У містах Жанаозен та Актау на заході Казахстану сотні учасників акцій протесту проти різкого зростання вартості пального провели ніч на вівторок на центральних майданах.

4 січня в Алмати поліція затримала близько півтори сотні людей на двох акціях протесту проти підвищення цін на автогаз.

