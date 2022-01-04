Протести в Казахстані: влада обіцяє знизити ціни на пальне, затримано двох журналістів “Радіо Свобода”

Фото: Радіо Свобода

Урядова комісія Казахстану за результатами переговорів із ініціативною групою протестувальників в Актау заявила про згоду на зниження цін на скраплений газ.

Про це повідомляє Tengri News у вівторок, 4 січня.

Йдеться про встановлення ціни у 50 тенге за літр у Мангістауській області.

Мітингувальникам також надано “гарантії про непритягнення до відповідальності осіб, які перебували на площі”.

Водночас, протестувальники в Актау у коментарі заявили “Радио Азаттык”, що не мають наміру припиняти мітинги, оскільки зниження ціни на газ було “однією з вимог”. За деякими даними, на площі в Актау зібралося близько 10 тисяч людей. Вони вимагають дати їм роботу, підвищити рівень життя населення. Звучать також вимоги щодо зміни влади. Деякі вимагають звільнити політв’язнів.

Крім того, казахська поліція затримала другого журналіста “Радіо Свобода”, який висвітлював протести в цій країні через різке зростання цін на енергоносії, пише видання.

Редактора казахської служби “Радіо Свобода” Дархана Умірбекова затримали в столиці країни Нур-Султані 4 січня поліцією на демонстрації. Це сталося через кілька годин після того, як правоохоронці без пояснення причин затримали на дві години Касима Аманжола – виконувача обов’язків керівника служби. Це сталося, коли Аманжол знімав протести через раптове різке підвищення цін на зріджений природний газ, що використовується в транспортних засобах.

Як відомо, з 2 січня на заході Казахстану відбуваються «газові» протести. Масові акції невдоволення розпочалися у Жанаозені Мангістауської області. Приводом стало подвійне підвищення з Нового року цін на скраплений газ, яким у регіоні заправляють більшість автомобілів.

Окрім столиці, мітинги пройшли також у містах Актау, Актобе, Шимкенті на півдні, Оралі на заході, Алмати на південному сході. Акції почалися на підтримку протестувальників у регіоні Манґистау, які вийшли на вулиці через невдоволення, зокрема, корупцією, безробіттям і низькими зарплатами.

Президент Касим-Жомарт Токаєв напередодні повідомив, що в Актау розпочала роботу урядова комісія.

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