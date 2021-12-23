СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3630391 +7312
Летальні випадки:
94184 +275
Одужали:
3393420 +16521
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16598851 (+32402). Оновлено: 08:25 23.12.2021
Home / Світ / У Казахстані ухвалили закон про скасування смертної кари

У Казахстані ухвалили закон про скасування смертної кари

23/12/2021 19:04

Сенат Казахстану ухвалив закон, який виключив із Кримінального кодексу країни покарання у вигляді смертної кари.

Таке рішення ухвалили в четвер, 23 грудня.

“Ухвалюючи цей закон, Казахстан приєднується до групи країн, де смертна кара законодавчо заборонена. Крім того, наша країна доводить, що підтримує міжнародний рух, спрямований на повне скасування смертної кари”, – зазначив речник сенату.

Після змін до законодавства страту всім засудженим замінять на довічне увʼязнення.

З моменту проголошення незалежності Казахстану було виконано 536 смертних вироків. Застосовувати смертну кару дозволяли 17 статей Кримінального кодексу.

Проте з 2003 року в Казахстані було запроваджено мораторій на смертну кару. Це означає, що суди засуджували до страти, але вона могла бути виконана лише в разі скасування мораторію.

Останній смертний вирок було ухвалено у 2016 році Руслану Кулекбаєву, якого визнали винним у вбивстві 10 людей в Алмати.

Наприкінці 2019 року президент Касим-Жомарт Токаєв анонсував скасування найвищої міри покарання, заявивши, що «настав час для вирішення питань, які активно порушувалися нашими правозахисниками”, нагадує “Радіо Свобода”.

23 грудня 2020 року Мажіліс Казахстану ратифікував протокол, спрямований на скасування смертної кари. 2 січня 2021 року президент Казахстану підписав закон про скасування в країні смертної кари.

Читайте також:
“ДНР” запровадила смертну кару та вже оголосила два “вироки”, – ООН

Унікальних переглядів: 11
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Прикордонники не пустили в Україну модель, яка незаконно їздила в окупований Крим

Прикордонники в аеропорту “Київ” не пропустили в Україну російську модель, яка порушила порядок в’їзду на тимчасово окуповані територіі України та виїзду з них. Про це у четвер, 23 грудня,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse