Влада Казахстану заявляє про “зачистку” Астани: хроніка придушення

Площа Республіки в місті Алмати 5 січня. Фото: Vlast.kz

Площа Республіки в місті Алмати, колишній столиці Казахстану, “розчищена від злочинних угруповань”, а будівлі держорганів перебувають під контролем силовиків.

Про це ввечері 6 січня повідомили казахстанські ЗМІ з посиланням на МВС країни, передає незалежне киргизстанське видання Kloop.

При цьому досі невідомо про число вбитих чи постраждалих протестантів. Низка місцевих ЗМІ повідомляють, що на площі Республіки в Алмати у четвер було вбито як мінімум одного демонстранта.

Влада називає свої дії “антитерористичною операцією”.

Пізно ввечері в МВС країни повідомили, що “найскладніша обстановка” серед усіх регіонів країни ще залишається в Алмати.

Водночас, за даними відомства, в столичному Нур-Султані, Шимкенті, Акмолинській, Кизилординській, Павлодарській, Північно-Казахстанській та Туркестанській областях ситуація залишається стабільною.

“У регіонах виставлені блокпости, ведеться затримання порушників правопорядку, встановлення та затримання злочинців, а в разі збройного опору щодо законних вимог скласти зброю – їх знищення”, – цитує повідомлення МВС Vlast.kz.

Російське інформагентство ТАСС із посиланням на свого кореспондента о 18:54 повідомляло, що в Алмати почалася сильна стрілянина і чути вибухи. За їхніми даними, військові тоді зажадали від протестувальників залишити площу Республіки та “попередили про відкриття вогню”.

“Sputnik Казахстан” зазначав, що на площі Республіки залишалося 250-300 осіб.

Журналіст одного з казахстанських ЗМІ отримав поранення в ногу.

Видання Orda.kz повідомило, що під обстріл потрапила знімальна група телеканалу “Алмати” в районі резиденції президента.

“Загинув водій авто. Журналісту роздробило кілька пальців, його госпіталізували”, – писав канал.

Сайт Vlast.kz о 22:23 за місцевим часом повідомив, що в Алмати колишню резиденцію президента, акімат та інші будівлі держорганів “звільнили одразу після площі Республіки”.

Казахстанське бюро “Радіо Свобода” з посиланням на журналіста Ануара Даніярова, який перебував на площі, інформувало , що загинула щонайменше одна людина. Це юнак віком 18-20 років, який отримав поранення в легені і помер дорогою до лікарні.

Крім того, внаслідок вибуху гранати поранення отримали п’ятеро людей.

Більшість тих, хто вийшов на площу, становила беззбройна молодь.

“О 18:43 за місцевим часом з боку проспекту Назарбаєва підійшла бронетехніка і відкрила вогонь з автоматів”, – повідомило видання.

Зазначається, що протестувальники вимагали створення спеціального кризового штабу, відмовитися від введення в Казахстан іноземних військовослужбовців від ОДКБ, відставки уряду, формування тимчасового уряду на чолі з представником громадянського суспільства, формування загонів ополчення для захисту населення від провокаторів-мародерів.

Журналісти видання Vlast.kz поговорили з одним з активістів, який був біля будівлі акімату Алмати близько 17:00. Він повідомив, що став свідком стрілянини у мирних протестувальників та загибелі деяких із них.

За даними МВС, в Алмати затримано 2 298 осіб.

Влада Казахстану і далі не оприлюднює точну кількість убитих та постраждалих демонстрантів. Зате надає статистику загиблих поліцейських – таких уже нібито 18, також постраждали ще 748 співробітників органів внутрішніх справ та військовослужбовців Нацгвардії.

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Як писала “Новинарня“, з 2 січня на заході Казахстану спалахнули масові протести. Вуличні акції розпочалися у місті Жанаозен після подвійного підвищення з Нового року ціни на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. При цьому його вартість залишається значно нижчою від ринкової.

Окрім столиці, мітинги пройшли також в Актау, Оралі й Актобе на заході, Шимкенті на півдні, колишній столиці Алмати на південному сході та в інших містах. Поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ.

У містах Жанаозен та Актау на заході сотні учасників акцій протесту провели ніч на вівторок на центральних майданах.

Почалися силові сутички з поліцією. 4 січня в Алмати поліція затримала близько півтори сотні людей на двох акціях протесту.

На третій день влада погодилася знизити ціни – до 50 тенге (близько 3 грн) за літр, однак протестувальники вже висували політичні вимоги, зокрема, йшлося про відставку уряду та відхід від керування державою 81-річного колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, який залишався головою Ради безпеки Казахстану, але фактично контролював ухвалення всіх важливих рішень. Також висуваються вимоги щодо прямих виборів акімів (глав регіонів), повернення конституції 1993 року тощо.

Влада вивела на вулиці бронетехніку. Проти мітингарів застосовують світлошумові гранати. У різних містах оголосили надзвичайний стан, заблокували інтернет-месенджери та новинні сайти, які висвітлювали протести з місця подій. Затримували як протестувальників, так і журналістів.

5 січня на тлі протестів президент Казахстану прийняв відставку уряду. Тимчасово обов’язки прем’єр-міністра виконуватиме перший заступник глави кабміну Аліхан Смаїлов.

Касим-Жомарт Токаєв оголосив про звільнення Назарбаєва з посади голови Ради безпеки і сам обійняв цю посаду.

Протестувальники захопили місцеву адміністрацію та аеропорт в Алмати, скинули пам’ятник Назарбаєву в Талдикургані тощо.

З Алмати ввечері 5 січня повідомляли про вуличні бої із застосуванням вогнепальної зброї, убитих силовиків та мародерство окремих бунтівників.

Президент Токаєв оголосив “антитерористичну операцію”, звинувативши в протестах “терористів” і “зовнішні сили”, та звернувся до ОДКБ з проханням про введення військ.

6 січня до Казахстану увійшли військові контингенти країн Організації Договору про колективну безпеку – Росії, Білорусі, Вірменії, Киргизстану, Таджикистану.

За даними з соцмереж, російські війська чисельністю близько 3000 осіб становлять основну частину контингенту.

Паралельно повідомляли про десятки чи сотні загиблих під час придушення протестів та спалені акімати в кількох містах.

Водночас звучали припущення, що дії мародерів та крайніх радикалів були інспіровані, щоб дати підстави для “антитерористичної операції” та введення в Казахстан російських військ для обмеження його суверенітету.

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