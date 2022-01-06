Москва перекинула до Казахстану підрозділи ВДВ, які воювали проти України

Від Росії до контингенту ОДКБ, перекинутого в Казахстан, увійшли підрозділи повітряно-десантних військ.

Про це 6 січня повідомив сайт Організації Договору колективної безпеки, керованої РФ.

“Передові підрозділи з його складу вже розпочали виконання поставлених завдань”, – зазначено в повідомленні ОДКБ.

При цьому з сайту Avia.pro стало відомо, що ще до півночі в бік Казахстану були спрямовані два військові борти – літак Іл-76 із Пскова (там базується 76-та десантно-штурмова дивізія ВДВ ЗС РФ) та важкий військово-транспортний Ан-124 із Сещі (Брянська область). Вони попрямували на аеродром Чкаловський для завантаження, після чого взяли курс на Казахстан.

Наступного дня продовжилося перекидання підрозділів з інших регіонів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Москва відправляє до Казахстану військових із 45-ї окремої бригади спеціального призначення ВДВ (Кубинка, Московська область), 98-ї повітрянодесантної дивізії ВДВ (Іваново, Кострома) та центру спеціального призначення “Сенеж” (Москва).

За даними розслідування розвідувального співтовариства InformNapalm, всі ці підрозділи РФ брали участь в агресії проти України не лише в ході окупації Криму, а й у бойових діях на Донбасі.

Зі складу 98-ї дивізії ВДВ (в/ч 65451) в Україні були помічені військовослужбовці 217-го парашутно-десантного полку (в/ч 62295) та 331-го парашутно-десантного полку (в/ч 71211).

У квітні 2016 року Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло про прибуття до Новоазовська спецназу зі складу 45 ОБрСПН ВДВ ЗС РФ.

Перед тим 45-й окремий полк ВДВ Росії було розгорнуто до бригади з метою загального збільшення чисельності повітряно-десантних військ РФ.

У 2001 році офіцерами 45-го полку ВДВ, серед яких був і відомий за подіями на Донбасі Ігор Гіркін (Стрєлков) , було проведено серію викрадень місцевих жителів із чеченських сіл Хатуні, Махкети та Тевзені.

Щодо бійців 76-ї псковської десантно-штурмової дивізії ЗС РФ (в/ч 07264) зібрано численні докази їхньої участі в агресії проти Грузії 2008 року, операції із захоплення українського Криму 2014 року та в подальших бойових діях на сході України.

Також задокументовано, що бурові установки “Чорноморнафтогазу” у 2014 році захоплювали десантники 104-го полку ВДВ зі складу 76-ї бригади.

Крім того, у 2021 році Росія перекидала псковських десантників до союзної Білорусі для раптової навчальної висадки біля кордонів Литви та Польщі – тоді при десантуванні загинули офіцер та сержант 76 ДШД.

Військовий “миротворчий” контингент ОДКБ буцімто має охороняти військові та державні об’єкти в Казахстані.

“…Не виключено, що Кремль на тлі підвищеної уваги світової спільноти до подій у Казахстані не наважиться відкрито залучити російських військовослужбовців для вбивств та викрадень протестувальників у Казахстані, а використовує для цього гібридні підрозділи.

5 січня надходили повідомлення про фіксацію військово-транспортних літаків, які прибували до Казахстану з РФ. На той момент жодного рішення ОДКБ ще не було і публічно про жодне перекидання сил не повідомлялося.

Звучали припущення військових експертів, що цими бортами могли перекидати найманців із російської ПВК «Вагнера», які не лише брали участь у бойових діях проти України, а й воювали на користь Кремля у Сирії, Лівії, Судані та інших країнах”, – пише InformNapalm.

“Використання найманців із російських ПВК, афілійованих зі спецпідрозділами ЗС РФ та спецслужбами Росії, поки що дозволяє Кремлю уникати прямої відповідальності за військові злочини в інших країнах, приховувати втрати та вирішувати інші делікатні завдання, такі як військова допомога диктаторам, режими яких вимагають допомоги Москви. Тобто всю брудну роботу Кремль вважає за краще робити руками найманців, залишаючи кадровим підрозділам роль “миротворчої вітрини”, – зазначають експерти.

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Як писала “Новинарня“, з 2 січня на заході Казахстану спалахнули масові протести. Вуличні акції розпочалися у місті Жанаозен після подвійного підвищення з Нового року ціни на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. При цьому його вартість залишається значно нижчою від ринкової.

Окрім столиці, мітинги пройшли також в Актау, Оралі й Актобе на заході, Шимкенті на півдні, колишній столиці Алмати на південному сході та в інших містах. Поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ.

У містах Жанаозен та Актау на заході сотні учасників акцій протесту провели ніч на вівторок на центральних майданах.

Почалися силові сутички з поліцією. 4 січня в Алмати поліція затримала близько півтори сотні людей на двох акціях протесту.

На третій день влада погодилася знизити ціни – до 50 тенге (близько 3 грн) за літр, однак протестувальники вже висували політичні вимоги, зокрема, йшлося про відставку уряду та відхід від керування державою 81-річного колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, який залишався головою Ради безпеки Казахстану, але фактично контролював ухвалення всіх важливих рішень. Також висуваються вимоги щодо прямих виборів акімів (глав регіонів), повернення конституції 1993 року тощо.

Влада вивела на вулиці бронетехніку. Проти мітингарів застосовують світлошумові гранати. У різних містах оголосили надзвичайний стан, заблокували інтернет-месенджери та новинні сайти, які висвітлювали протести з місця подій. Затримували як протестувальників, так і журналістів.

5 січня на тлі протестів президент Казахстану прийняв відставку уряду. Тимчасово обов’язки прем’єр-міністра виконуватиме перший заступник глави кабміну Аліхан Смаїлов.

Касим-Жомарт Токаєв оголосив про звільнення Назарбаєва з посади голови Ради безпеки і сам обійняв цю посаду.

Протестувальники захопили адміністрацію та аеропорт в Алмати, скинули пам’ятник Назарбаєву в Талдикургані тощо. З Алмати ввечері 5 січня повідомляли про вуличні бої із застосуванням вогнепальної зброї, убитих силовиків та мародерство бунтівників.

Президент Токаєв оголосив антитерористичну операцію та звернувся до ОДКБ з проханням про введення військ.

6 січня до Казахстану увійшли військові контингенти країн Організації Договору про колективну безпеку – Росії, Білорусі, Вірменії, Киргизстану, Таджикистану.

За даними з соцмереж, російські війська чисельністю близько 3000 осіб становлять основну частину контингенту.

Паралельно повідомляли про десятки чи сотні загиблих під час придушення протестів та спалені акімати в кількох містах.

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