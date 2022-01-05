На всій території Казахстану запровадили надзвичайний стан

Фото: Радіо Свобода

Президент Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всього Казахстану у середу, 5 січня, на тлі масових акцій протесту.

Про це повідомляє телеграм-канал “Sputnik Казахстан”.

Зазначається, що режим НС передбачає заборону на мітинги та масові скупчення людей. Також вводиться комендантська година з 23.00 до 07.00.

“Діє обмеження на в’їзд та виїзд із населених пунктів”, – йдеться в повідомленні.

Цього ж дня Токаєв запровадив надзвичайний стан у столиці країни Нур-Султані.

Також режим НС був оголошений в Алма-Аті, Алма-Атинській та Мангістауській областях. Режим діятиме у цих регіонах до 19 січня.

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Як писала “Новинарня“, з 2 січня на заході Казахстану відбуваються “газові” протести. Масові акції розпочалися у місті Жанаозен після подвійного підвищення з Нового року ціни на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. При цьому його вартість залишається значно нижчою від ринкової.

Окрім столиці, мітинги пройшли також у містах Актау, Актобе, Шимкенті на півдні, Оралі на заході, колишній столиці Алмати на південному сході та в інших містах. Поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ.

У містах Жанаозен та Актау на заході Казахстану сотні учасників акцій протесту провели ніч на вівторок на центральних майданах.

Почалися силові сутички з поліцією. 4 січня в Алмати поліція затримала близько півтори сотні людей на двох акціях протесту.

На третій день влада погодилася знизити ціни до необхідного рівня – до 50 тенге (близько 3 грн) за літр, однак протестувальники вже висували політичні вимоги, зокрема, йшлося про відставку уряду та відхід від керування державою 81-річного колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, який нині формально є головою Ради безпеки Казахстану, але фактично контролює ухвалення всіх важливих рішень. Також висуваються вимоги щодо прямих виборів акімів, повернення конституції 1993 року тощо.

5 січня глава держави оголосив про звільнення свого попередника Нурсултана Назарбаєва з посади голови Ради безпеки країни і сам обійняв цю посаду. Відставка Назарбаєва була однією з вимог протестувальників.

Влада вивела на вулиці бронетехніку. Проти мітингарів застосовують світлошумові гранати. По всьому Казахстану оголошено надзвичайний стан, заблоковано інтернет-месенджери та новинні сайти, які висвітлювали протести з місця подій. Затримують як протестувальників, так і журналістів.

5 січня на тлі протестів президент Казахстану прийняв відставку уряду. Тимчасово обов’язки прем’єр-міністра виконуватиме перший заступник глави кабміну Аліхан Смаїлов.

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