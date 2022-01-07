“Стрільба без попередження і знищення злочинців”: президент Казахстану заявив про придушення протестів

Касим-Жомарт Токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виступив із черговим зверненням до нації, заявивши про взяття під контроль ситуації в країні на тлі протестів. При цьому він повідомив, що наказав силовикам і надалі “відкривати вогонь без попередження” та знищувати учасників протестних виступів – так званих “терористів”.

Відеозвернення Токаєва 7 січня поширив державний канал “Хабар“.

Силове рішення

За словами президента, ситуацію в Алматинській області взято під контроль, а введений режим надзвичайного стану приніс свої плоди. Токаєв зазначив, що “конституційний порядок здебільшого відновлено у всіх регіонах країни”.

“Але терористи, як і раніше, завдають шкоди державному та приватному майну, застосовують зброю щодо громадян. Правоохоронним органам та армії я віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження”, – заявив глава Казахстану.

Він назвав “дурістю” пропозиції, що висловлюються “за кордоном”, провести переговори між сторонами для мирного розв’язання проблем.

“Яка дурість, які можуть бути переговори зі злочинцями та вбивцями. Нам довелося мати справу з озброєними та підготовленими бандитами та терористами, як місцевими, так і іноземними… Тому їх потрібно знищувати, і це буде зроблено найближчим часом. Сили правопорядку морально та технічно готові до виконання цього завдання”, – заявив він.

“Демократія – це не вседозволеність і тим більше не підбурювання”, – додав він.

Подяка Путіну за введення військ

Токаєв сказав, що “миротворці” ОДКБ (переважно російські війська), які прибули до Казахстану, перебуватимуть у країні “короткостроково” для “реалізації функцій прикриття та забезпечення”.

Він подякував прем’єр-міністру Вірменії, голові ради колективної безпеки ОДКБ Пашиняну за рішення ввести миротворців, та главам Росії, Білорусі, Таджикистану та Киргизстану, які підтримали рішення.

Зокрема, президент Казахстану висловив “особливі слова подяки” президенту Росії Путіну – за те, що той “оперативно і по-товариському тепло” відреагував на його звернення ввести війська до Казахстану.

Висновки для силовиків

Токаєв повідомив, що створив спеціальну міжвідомчу групу, яка займеться пошуком та затриманням “бандитів та терористів”. Він пообіцяв, що “всі ці особи будуть притягнуті до найсуворішої кримінальної відповідальності”, і попросив казахстанців “дотримуватися обережності та пильності” й повідомляти “про будь-яку підозрілу активність сумнівних осіб органам правопорядку”.

Президент також анонсував “розбір польотів” у зв’язку з діями правоохоронних органів та армії, а також їх міжвідомчою координацією – адже “з’ясувалося також, що не вистачає спецназівців, спецзасобів та обладнання”.

“Критично важливо зрозуміти, чому держава “проспала” підпільну підготовку терактів сплячих осередків бойовиків. Тільки на Алмати напало 20 тисяч бандитів. Їхні акції показали наявність чіткого плану атак на військові, адміністративні та соціальні об’єкти практично у всіх галузях, злагоджену координацію дій, високу боєздатність та звірячу жорстокість.

Крім бойовиків, діяли фахівці, натреновані на ідеологічні диверсії, які вміло використовують дезінформацію або “фейки” і здатні до маніпуляцій настроями людей.

Схоже на те, що їхньою підготовкою та керівництвом займався єдиний командний пункт. З цим почали розбиратися Комітет нацбезпеки та Генеральна прокуратура”, – заявив Токаєв.

За його словами, “у зв’язку зі стабілізацією обстановки” він ухвалив рішення включити інтернет-зв’язок в окремих регіонах країни на певні часові інтервали.

“Це рішення, певен, позитивно вплине на життєдіяльність наших громадян. Але попереджаю, що вільний доступ до інтернету не означає вільне розміщення вигадок, наклепів, образ, підбурювальних закликів. У разі появи таких матеріалів ми вживемо заходів щодо виявлення та покарання їх авторів.

Контртерористична операція продовжується. Бойовики не склали зброї, продовжують вчиняти злочини або готуватися до них. Боротьбу з нею треба довести остаточно. Хто не здасться, буде знищений”, – наголосив Токаєв.

Він додав, що “попереду велика робота щодо уроків із пережитої трагедії”, і уряд має прийняти конкретні рішення, про які буде оголошено 11 січня.

Пошук винних

“Нагадаю, на мою пропозицію у травні 2020 року було прийнято закон про мирні збори громадян. Цей закон, по суті, великий крок уперед у просуванні демократії в нашій країні, тому що передбачає не дозвільний, а повідомлений характер мітингів та зборів, причому у центральних районах усіх міст країни.

Але окремі так звані правозахисники та активісти ставлять себе вище за закон і вважають, що вони мають право збиратися де хочуть і базікати що хочуть. Через безвідповідальні дії цих горе-активістів від основної діяльності з охорони правопорядку відволікаються поліцейські. Найчастіше вони зазнають насильства та образ. Через цих активістів звужується інтернет, внаслідок чого страждають інтереси мільйонів громадян та вітчизняного бізнесу. Тобто завдається шкоди внутрішній економічній, соціальній та політичній стабільності.

Насправді підбурювальну роль порушенні правопорядку грають звані вільні ЗМІ та зарубіжні діячі, далекі від інтересів нашого багатонаціонального народу. Можна без перебільшення сказати, що ці безвідповідальні демагоги стали учасниками розв’язання трагедії у Казахстані. І ми жорстко реагуватимемо на всі акти правового вандалізму.

У тому, що ми досить швидко подолаємо цю чорну смугу в нашій історії, немає жодних сумнівів. Головне – не допустити повторення таких подій у майбутньому”, – сказав Токаєв.

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Як писала “Новинарня“, з 2 січня на заході Казахстану спалахнули масові протести. Вуличні акції розпочалися у місті Жанаозен після подвійного підвищення з Нового року ціни на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. При цьому його вартість залишається значно нижчою від ринкової.

Окрім столиці, мітинги пройшли також в Актау, Оралі й Актобе на заході, Шимкенті на півдні, колишній столиці Алмати на південному сході та в інших містах. Поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ.

У містах Жанаозен та Актау на заході сотні учасників акцій протесту провели ніч на вівторок на центральних майданах.

Почалися силові сутички з поліцією. 4 січня в Алмати поліція затримала близько півтори сотні людей на двох акціях протесту.

На третій день влада погодилася знизити ціни – до 50 тенге (близько 3 грн) за літр, однак протестувальники вже висували політичні вимоги, зокрема, йшлося про відставку уряду та відхід від керування державою 81-річного колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, який залишався головою Ради безпеки Казахстану, але фактично контролював ухвалення всіх важливих рішень. Також висуваються вимоги щодо прямих виборів акімів (глав регіонів), повернення конституції 1993 року тощо.

Влада вивела на вулиці бронетехніку. Проти мітингарів застосовують світлошумові гранати. У різних містах оголосили надзвичайний стан, заблокували інтернет-месенджери та новинні сайти, які висвітлювали протести з місця подій. Затримували як протестувальників, так і журналістів.

5 січня на тлі протестів президент Казахстану прийняв відставку уряду. Тимчасово обов’язки прем’єр-міністра виконуватиме перший заступник глави кабміну Аліхан Смаїлов.

Касим-Жомарт Токаєв оголосив про звільнення Назарбаєва з посади голови Ради безпеки і сам обійняв цю посаду.

Протестувальники захопили місцеву адміністрацію та аеропорт в Алмати, скинули пам’ятник Назарбаєву в Талдикургані тощо.

З Алмати ввечері 5 січня повідомляли про вуличні бої із застосуванням вогнепальної зброї, убитих силовиків та мародерство окремих бунтівників.

Президент Токаєв оголосив “антитерористичну операцію”, звинувативши в протестах “терористів” і “зовнішні сили”, та звернувся до ОДКБ з проханням про введення військ.

6 січня до Казахстану увійшли військові контингенти країн Організації Договору про колективну безпеку – Росії, Білорусі, Вірменії, Киргизстану, Таджикистану.

За даними з соцмереж, російські війська чисельністю близько 3000 осіб становлять основну частину контингенту.

Паралельно повідомляли про десятки чи сотні загиблих під час придушення протестів та спалені акімати в кількох містах.

Водночас звучали припущення, що дії мародерів та крайніх радикалів були інспіровані, щоб дати підстави для “антитерористичної операції” та введення в Казахстан російських військ для обмеження його суверенітету.

Увечері 6 січня силовики заявили про “зачистку” центру Алмати від “терористів”, як влада називає протестувальників.

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