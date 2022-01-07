СБУ в Києві працює з опозиціонерами-казахами на випередження

Скульптурна група біля входу в будівлю центрального управління Служби безпеки України в Києві. Фото: СБУ

В соцмережі з’явилася інформація, що 6 грудня в Києві особи в цивільному одязі “напали” на представника штабу опозиційного руху “Демократичний вибір Казахстану” Заманбека Тлеулієва та прийшли до ще одного казахського активіста Елдоса Насіпбекова. Надалі зв’язок із цими людьми було втрачено. Ішлося про те, що в “нападах” брали участь співробітники Служби безпеки України.

У зв’язку з цим в СБУ пояснили, що Служба відпрацьовує низку заходів на території України у зв’язку із заворушеннями в Казахстані.

“Враховуючи поточну ситуацію в Казахстані, Служба безпеки України у межах своїх повноважень вживає комплекс заходів, зокрема й оперативних, для того аби ефективно захищати безпеку громадян України. Особливо зважаючи на російський фактор та ймовірні провокації з боку РФ, які можуть дискредитувати нашу державу на міжнародній арені та зашкодити її інтересам.

Саме з цією метою відбувається перевірка та спілкування з окремими громадянами Казахстану. Тобто, іде звичайна робота в межах діючого законодавства та функціональних обов’язків Служби”, – наводить коментар СБУ “Українська правда“.

Зокрема Служба підтвердила факт розмови з особою, яку в мережі представили як члена штабу опозиційного руху “Демократичний вибір Казахстану” – Заманбека Тлеулієва.

В СБУ запевняють, що їхні співробітники поводилися ввічливо та коректно, не перешкоджали відеозйомці, яку проводили громадяни Казахстану. Зважаючи на занепокоєння останніх, на місце викликали Нацполіцію, яка зафіксувала, що все відбувалося без порушень та в рамках українського законодавства.

В СБУ наголосили, що наразі ніхто з громадян Казахстану не є затриманим.

“Однак, оскільки певні особи мають ознаки незаконного перебування на території України, підготовлено відповідні матеріали, які будуть передані в Державну міграційну службу”, – додали в СБУ.

Джерело “УП” в правоохоронних органах вказало, що СБУ має певну інформацію щодо можливих провокацій російських спецслужб стосовно “причетності України” до заворушень у Казахстані, і тому відпрацьовує “алгоритм дій на випередження”.

Раніше пропагандистські медіа Росії заявляли про “руйнівну роль Польщі й України” в казахстанських протестах.

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