Бойовики заради обвинувачення України обстріляли Луганськ, – ООС

Російсько-окупаційні війська вчинили провокацію – відкрили вогонь з важкого озброєння по місту Луганськ, яке вони ж і контролюють.

Про це ввечері в неділю, 20 лютого, повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил, розмістивши відео.

“Сьогодні близько 21-ї години російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію з метою звинувачення українських військових. Агресор відкрив вогонь з важкого озброєння, з району населеного пункту Лобачеве в напрямку Луганська“, – ідеться в повідомленні.

“За відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів.

Очевидним є те, що противник продовжує використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України та нагнітання ситуації.

Такими діями загарбники вкотре продемонстрували своє цинічне та байдуже ставлення до життя й здоров’я мирних мешканців”, – сказано в заяві ООС.

Командування операції Об’єднаних сил ще раз офіційно повідомило, що “підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права”.

“Відтак, заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку Збройних сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе країна-окупант”, – заявили в ООС.

Контекст

Західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли про можливий початок великого наступу Росії на територію України 16 лютого. Навколо кордонів України – в РФ, Білорусі, а також в ОРДЛО і Криму – зібралося майже 150-тисячне угруповання російських військ.

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136, із них переважна більшість – із важкої артилерії.

У пресцентрі командування ООС заявили, що “противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії”.

Об’єднані сили також наголошують, що противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків – “такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців”.

“Наголошуємо, що Об’єднані сили не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права”, – заявили в ООС.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також підкреслив, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Водночас західні розвідки неодноразово попереджали, що в ці дні Росія готує інсценовану провокацію на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати наступ на територію України.

Водночас російські та сепаратистські ЗМІ заявляють про ескалацію з боку ЗСУ та про намір військ України нібито наступати на ОРДЛО, публікують “карту-план” з цього приводу тощо.

18 лютого пропагандистські медіа РФ поширила записаний раніше фейк про нібито бій з “українською ДРГ” під Горлівкою, спробу диверсії польськомовних військових на хімічний концерн “Стирол”, затримання цих “диверсантів” тощо.

Ватажки “ДНР” і “ЛНР” оголосили евакуацію місцевого населення з ОРДЛО в Ростовську область РФ – нібито перед загрозою наступу ЗСУ. Президент Путін розпорядився виплачувати по 10 тис. грн кожному біженцеві.

Увечері 18 лютого в центрі Донецька пролунав дивний – імовірно, інсценований вибух.

Того ж дня ГУР МОУ заявило, що російські спецслужби замінували низку об’єктів у Донецьку.

19 лютого Росія поширила ще один фейк – нібито про обстріл з України території Ростовської області РФ.

Журналісти й розслідувачі дослідили метадані файлів і виявили, що як відео зі зверненням ватажків “ДНР/ЛНР” про евакуацію, так і відео “бою з ДРГ під Горлівкою” записані значно раніше, ніж трапилися заявлені події: про евакуацію – за два дні, про “ДРГ” – щонайменше за 10 днів.

За назвою папки в комп’ютері визначили імовірну назву операції вторгнення – “Бросок мангуста”.

20 лютого стало відомо, що бойовики “ДНР” у Донецьку інсценували “штурм будинку з укроДРГ”, а потім видали його за “жертву обстрілу з боку ЗСУ”.

Також 20 лютого бойовики “ЛНР” поширили фейк про вихід “українських диверсантів” до н.п. Піонерське, артобстріл його з боку ЗСУ та смерть там двох цивільних.

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