За пів доби на фронті – три десятки важких обстрілів, один воїн ЗСУ поранений

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Станом на 12-ту годину з початку доби 2о лютого на фронті зафіксовано 30 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних сил.

Як передає “Новинарня“, про це на денному брифінгу заявив начальник пресслужби Об’єднаних сил Павло Ковальчук.

За його словами, із цих обстрілів 26 – із застосуванням озброєнь, які заборонені мінськими домовленостями.

Серед іншого, противник задіює артилерійські системи калібру 152 та 122 мм, міномети калібру 120 та 82 мм, гранатомети різних систем.

Унаслідок обстрілів один військовослужбовець ОС отримав поранення та доправлений до медичного закладу.

За словами представника ООС, противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків. Такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців.

“Наголошуємо, що Об’єднані сили не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права”, – заявили в ООС.

Контекст

Західні розвідки заявляли про високу ймовірність російського вторгнення на територію України з 16 лютого. 18 лютого президент Джо Байден заявив: “Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення”.

У ці ж дні Росія почала збройну ескалацію на Донбасі. 17 і 18 лютого, в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136, з них більшість – із важкої артилерії.

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