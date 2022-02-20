СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4720771 +17448
Летальні випадки:
104518 +152
Одужали:
3938459 +11963
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19373373 (+31545). Оновлено: 08:25 20.02.2022
Home / Війна / За пів доби на фронті – три десятки важких обстрілів, один воїн ЗСУ поранений

За пів доби на фронті – три десятки важких обстрілів, один воїн ЗСУ поранений

20/02/2022 13:40

Станом на 12-ту годину з початку доби 2о лютого на фронті зафіксовано 30 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних сил.

Як передає “Новинарня“, про це на денному брифінгу заявив начальник пресслужби Об’єднаних сил Павло Ковальчук.

За його словами, із цих обстрілів 26 – із застосуванням озброєнь, які заборонені мінськими домовленостями.

Серед іншого, противник задіює артилерійські системи калібру 152 та 122 мм, міномети калібру 120 та 82 мм, гранатомети різних систем.

Унаслідок обстрілів один військовослужбовець ОС отримав поранення та доправлений до медичного закладу.

За словами представника ООС, противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків. Такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців.

“Наголошуємо, що Об’єднані сили не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права”, – заявили в ООС.

Контекст

Західні розвідки заявляли про високу ймовірність російського вторгнення на територію України з 16 лютого. 18 лютого президент Джо Байден заявив: “Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення”.

У ці ж дні Росія почала збройну ескалацію на Донбасі. 17 і 18 лютого, в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136, з них більшість – із важкої артилерії.

Читайте також:
Через постійні обстріли командування ОС закрило КПВВ “Щастя”

Унікальних переглядів: 56
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Російські війська залишаються в Білорусі і після завершення навчань “Союзна рішучість-2022”

доповнено Хоча навчання “Союзна рішучість-2022” закінчилися, російські війська залишатимуться в Білорусі через існуючі виклики. Як передає “Новинарня“, це випливає із заяви міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна, опублікованої на сайті...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse