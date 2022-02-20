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Через постійні обстріли командування ОС закрило КПВВ “Щастя”

20/02/2022 09:22

Через постійні обстріли з боку російських загарбників командування ООС прийняло рішення тимчасово закрити контрольний пункт в’їзду-виїзду “Щастя”.

Як передає “Новинарня“, про це вранці в неділю, 20 лютого, повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил.

“Враховуючи загострення ситуації, недотримання російсько-окупаційними військами домовленостей про припинення вогню та неможливість гарантувати безпеку цивільному населенню в межах дорожнього коридору КПВВ “Щастя”, усвідомлюючи реальну загрозу для життя та здоров’я осіб, які перетинають лінію розмежування, командувачем Об’єднаних сил прийнято рішення щодо тимчасового припинення пропуску осіб і транспортних засобів через КПВВ “Щастя” з 8-ї години 20 лютого 2022 року на період існування загрози”, – сказано в заяві.

У штабі пояснили: “Російсько-окупаційні війська весь час демонструють своє нехтування гуманітарними потребами, здоров’ям та життям мирних українських громадян, які змушені перебувати під тимчасовою окупацією та постійно перетинати лінію розмежування. Не дотримуючись домовленостей про припинення вогню, минулої доби, 19.02.22, тричі з мінометів та станкових протитанкових гранатометів прицільно обстріляли КПВВ “Щастя”. Командування Об’єднаних сил наголошує, що обстріл КПВВ “Щастя” є порушенням норм міжнародного гуманітарного права”.

Як зазначили в командуванні ООС, “дії російсько-окупаційних військ ставлять під загрозу життя та здоров’я як мирного населення, так і персоналу, який здійснює свою діяльність на КПВВ”.

Нагадаємо, напередодні, 18 лютого, в районі КПВВ “Щастя” окупанти обстріляли колону з гуманітарною допомогою від ООН.

Як інформувала “Новинарня“, домовленість про відкриття контрольного пункту в’їзду-виїзду “Щастя” в Луганській області була укладена на саміті лідерів “нормандської четвірки” в Парижі у грудні 2019 року та по тому на ТКГ. Після цього українська сторона забезпечила відповідну інфраструктуру та 2020 року відкрила КПВВ зі свого боку. Однак пункт фактично не функціонує на пропуск цивільних громадян, оскільки бойовики Луганська блокують його роботу зі свого боку.
При цьому проїжджати через КПВВ “Щастя” мають змогу представники міжнародних гуманітарних місій.

Про те, як виглядає і функціонує КПВВ, читайте в репортажі “Новинарні“:
Безлюдний острів. Як (не) працюють нові КПВВ на Луганщині та демілітаризована зона поруч

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