Бойовики в Донецьку спершу влаштували “штурм будинку укроДРГ”, а потім видали його за “жертву обстрілу з боку ЗСУ”, – StopFAKE

Журналісти проєкту StopFAKE знайшли докази, чому зйомка так званої “операції зі знешкодження української ДРГ” в Донецьку виявилася постановкою.

Як з’ясувалося, бойовики “ДНР” спершу самі обстріляли приватний будинок на вул. Солнцева (неподалік від річки Кальміус, Київський район), інсценуючи “бій із ДРГ”, а потім видали цей самий будинок і двір як “ціль” обстрілів з боку ЗС України.

“Терористи так званої «ДНР» 19 лютого нібито знешкодили у Донецьку «групу українських диверсантів», які планували здійснити вибухи на об’єктах інфраструктури. Паралельно в телеграм-каналах так званої «ДНР» почали поширюватися відео нібито пошкоджених будинків місцевих жителів міста Донецьк внаслідок обстрілів зі сторони ЗСУ. Як виявилося, на обох відео фігурує один і той же будинок/двір”, – зазначили OSINT-розслідувачі зі StopFAKE.

Докази ідентичності можна побачити з порівняння об’єктів на різних відео:

фасад будинків – на обох відео бачимо на будинку супутникову тарілку,

газова труба

послідовність огорожі: зелений металевий паркан (його чітко видно на нічному відео, коли він засвітлений від пострілів), далі – залізні фігурні ворота, далі – бетонний паркан “під камінь”.

Ті самі об’єкти на різних відео – з цифровими позначками:

зелений металевий паркан залізні фігурні ворота паркан “під камінь” газова труба супутникова тарілка кам’яна плита

“Російські ЗМІ продовжують створювати картинку для своїх пропагандистських сюжетів. Причому одне й те ж зрежисоване відео стає приводом для декількох звинувачень ЗСУ в провокаціях.

З відео [російського] телеграм-каналу WarGonzo видно, що бойовики в шевронах «МГБ» здійснюють постріли у напрямку будинку, який в іншому відео, за твердженням пропагандистів, постраждав від прицільних пострілів ЗСУ по мирному населенню.

При цьому на відео так званої «спецоперації» телеграм-каналу WarGonzo чітко видно й чутно, як віддається наказ на здійснення пострілу із РПГ по будівлі. На відео «обстріляного будинку ЗСУ» з телеграм-каналу «Типичный Донецк» — «постраждалий» демонструє снаряд саме з цього виду озброєння”, – констатують розслідувачі.

Читайте також:

Фейки дня: бій з “укроДРГ” в Донецьку і смертельний обстріл Піонерського

Російські провокації є частиною одного складного сценарію.

Тепер Москва мусить вносити зміни, а це призводить до помилок, – Bellingcat

Контекст

Західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли про можливий початок великого наступу Росії на територію України 16 лютого. Навколо кордонів України – в РФ, Білорусі, а також в ОРДЛО і Криму – зібралося майже 150-тисячне угруповання російських військ.

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136, із них переважна більшість – із важкої артилерії.

У пресцентрі командування ООС заявили, що “противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії”.

Об’єднані сили також наголошують, що противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків – “такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців”.

“Наголошуємо, що Об’єднані сили не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права”, – заявили в ООС.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також заявив, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Водночас західні розвідки неодноразово попереджали, що в ці дні Росія готує інсценовану провокацію на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати наступ на територію України.

18 лютого пропагандистські медіа РФ поширила записаний раніше фейк про нібито бій з “українською ДРГ” під Горлівкою, спробу диверсії польськомовних військових на хімічний концерн “Стирол”, затримання цих “диверсантів” тощо.

Ватажки “ДНР” і “ЛНР” оголосили евакуацію місцевого населення з ОРДЛО в Ростовську область РФ – нібито перед загрозою наступу ЗСУ. Президент Путін розпорядився виплачувати по 10 тис. грн кожному біженцеві.

Увечері 18 лютого в центрі Донецька пролунав дивний – імовірно, інсценований вибух.

Того ж дня ГУР МОУ заявило, що російські спецслужби замінували низку об’єктів у Донецьку.

19 лютого Росія поширила ще один фейк – нібито про обстріл з України території Ростовської області РФ.

Журналісти й розслідувачі дослідили метадані файлів і виявили, що як відео зі зверненням ватажків “ДНР/ЛНР” про евакуацію, так і відео “бою з ДРГ під Горлівкою” записані значно раніше, ніж трапилися заявлені події: про евакуацію – за два дні, про “ДРГ” – щонайменше за 10 днів.

За назвою папки в комп’ютері визначили імовірну назву операції вторгнення – “Бросок мангуста”.

Натомість російські та сепаратистські ЗМІ заявляють про ескалацію з боку ЗСУ та про намір військ України наступати на ОРДЛО, публікують “карту-план” з цього приводу.

Читайте також:

Евакуація з ОРДЛО: розвідка попереджає про можливі теракти