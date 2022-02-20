Фейки дня: бій з “укроДРГ” в Донецьку і смертельний обстріл Піонерського

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У штабі Об’єднаних сил назвали фальшивками повідомлення пропагандистських каналів про нібито бій і затримання “українських диверсантів” у Донецьку та обстріл “з боку 79-ї бригади ЗСУ” біля села Піонерське на Луганщині, що буцімто призвів до загибелі цивільних.

Обвидва фейки з’явилися в медіа ОРДЛО та РФ уранці в неділю, 20 лютого.

“Російсько-окупаційні війська не зупиняються у створенні фейків та звинуваченні ЗС України. Не шкодуючи при тому мирного населення і використовуючи жертви у своїй брехливій пропаганді.

Офіційно повідомляємо: Збройні сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права, не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців. Наші дії мають винятково оборонний характер”, – укотре наголосили в ЗСУ.

Зміст фейків

“ЛНР”

Раніше цього дня сепаратистські та росЗМІ заявили про те, нібито “близько 5-ї ранку біля Піонерського (під Луганськом) ЗСУ завдали масований артилерійський удар по самому населеному пункту і спробували форсувати річку Сіверський Донецьк”. Після бою “з передовими загонами народної міліції ЛНР” українські війська буцімто відступили, але ЗСУ, відповідно до цих фальшивих заяв, начебто завдали по селищу ще одного артудару, “зруйнувавши щонайменше п’ять будинків, внаслідок чого загинули два мирних мешканці”.

При цьому імена загиблих не називають, лише вказується, що їхні тіла сильно обгоріли.

Цю новину тиражують провідні російські інформагенції – ТАСС, “РИА Новости” тощо.

Стрічки поширюють фото нібито з місця події зі згорілими будинками та уявну схему мінометного обстрілу:

Про загибель двох мирних мешканців заявляє також так зване “представництво ЛНР в СЦКК”.

ТАСС поширює також відео з місця події. Власне трупів на ньому не видно:

“ДНР”

Паралельно бойовики Донецька змонтували так зване “відео спецоперації з упіймання групи українських диверсантів”, яких “штурмував” “спецназ МГБ ДНР”, застосовував проти них вогонь БТР.

Відповідно до цієї легенди, спецпризначенці з “міністерства безпеки ДНР” уночі блокували в одному з дворів у Донецьку українську “диверсійну групу”, яка буцімто планувала підриви електропідстанцій та газопроводів в ОРДО.

За даними росЗМІ, в ході штурму одного з диверсантів було знищено, одного затримано.

На відео каналу “Оплот ТВ” (Донецьк) можна побачити всю неспроможність цих тверджень. Стрілянина біля воріт будинку є вочевидь постановкою і нагадує погані навчання, а не справжній бій із застосуванням стрілецької зброї та бронетранспортера.

На відео показано досить мляве пересування бойовиків “МГБ” під прикриттям щитів або без них. Вони пересуваються на прямих ногах і майже не ховаються від хаотичного вогню. Натомість “диверсанти” під час “бою” зумисно підривають трубу газопроводу, яка спричиняє пожежу.

За словами диктора, затриманий “український бойовик” при затриманні нібито встиг вкласти у руку загиблого напарника гранату. Однак про подальший вибух не повідомляється.

За цією версією, в бою отримали поранення двоє “спецназівців МГБ”.

“Якби не була ліквідована ця ячейка, постраждали б тисячі мирних жителів”, – каже кореспондент за кадром.

Реакція Росії

Слідчий комітет РФ уже порушив кримінальні справи за фактами “застосування заборонених методів війни” після нічних та ранкових обстрілів у Піонерському під Луганськом, де нібито загинули дві особи, та біля шахти Скочинського в Донецьку, де, як повідомляє РИА “Новости”, було поранено одну особу.

Російські ЗМІ й надалі обвинувачують ЗСУ в тому, що вони третій день ведуть “масований обстріл населених пунктів ДНР та ЛНР із застосуванням важкого озброєння та гранатометів” та “мають намір вчинити вбивство або завдати тяжкої шкоди здоров’ю необмеженої кількості цивільних, які не беруть участь у збройному конфлікті”. За версією РФ, таким чином Україна нібито починає військову операцію з наступом на ОРДЛО.

Контекст

Західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли про можливий початок великого наступу Росії на територію України 16 лютого. Навколо кордонів України – в РФ, Білорусі, а також в ОРДЛО і Криму – зібралося майже 150-тисячне угруповання російських військ.

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136, із них переважна більшість – із важкої артилерії.

У пресцентрі командування ООС заявили, що “противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії”.

Об’єднані сили також наголошують, що противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків – “такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців”.

“Наголошуємо, що Об’єднані сили не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права”, – заявили в ООС.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також заявив, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Водночас західні розвідки неодноразово попереджали, що в ці дні Росія готує інсценовану провокацію на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати наступ на територію України.

18 лютого пропагандистські медіа РФ поширила записаний раніше фейк про нібито бій з “українською ДРГ” під Горлівкою, спробу диверсії польськомовних військових на хімічний концерн “Стирол”, затримання цих “диверсантів” тощо.

Ватажки “ДНР” і “ЛНР” оголосили евакуацію місцевого населення з ОРДЛО в Ростовську область РФ – нібито перед загрозою наступу ЗСУ. Президент Путін розпорядився виплачувати по 10 тис. грн кожному біженцеві.

Увечері 18 лютого в центрі Донецька пролунав дивний – імовірно, інсценований вибух.

Того ж дня ГУР МОУ заявило, що російські спецслужби замінували низку об’єктів у Донецьку.

19 лютого Росія поширила ще один фейк – нібито про обстріл з України території Ростовської області РФ.

Журналісти й розслідувачі дослідили метадані файлів і виявили, що як відео зі зверненням ватажків “ДНР/ЛНР” про евакуацію, так і відео “бою з ДРГ під Горлівкою” записані значно раніше, ніж трапилися заявлені події: про евакуацію – за два дні, про “ДРГ” – щонайменше за 10 днів.

За назвою папки в комп’ютері визначили імовірну назву операції вторгнення – “Бросок мангуста”.

Натомість російські та сепаратистські ЗМІ заявляють про ескалацію з боку ЗСУ та про намір військ України наступати на ОРДЛО, публікують “карту-план” з цього приводу.

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