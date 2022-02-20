Резніков: РФ не сформувала ударне угрупування. Почекаємо 22 лютого

Олексій Резніков. Фото: пресслужба МОУ

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає недоречними розмови про те, що повномасштабний напад Росії на Україну може бути “завтра-післязавтра”, адже ЗС РФ не сформували ударного угруповання.

Про це Резніков сказав увечері в неділю, 20 лютого, в ефірі програми “ТСН Тиждень” телеканалу “1+1”, передає “Українська правда”.

“Станом на цю годину ударного угрупування Російської Федерації у жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано.

Тому говорити про те, що завтра-післязавтра буде напад, на мій погляд є недоречним. Але це не означає, що низькі ризики, це не означає, що немає загрози”, – заявив глава МОУ.

Крім того, Резніков також зазначив, що Україна уважно спостерігатиме за засіданням Держдуми РФ, де 22 лютого буде розглядатися українське питання.

“Давайте дивитись на 22-ге число, у них там якась шаманська подія, де вони з бубнами будуть збиратися і, можливо, приймати якісь “цікаві” дурнувасті рішення. Але я думаю, що ці рішення призведуть до відмови від Мінських угод з боку Російської Федерації. Ми спостерігаємо за цим”, – сказав міністр.

Раніше спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін повідомив, що Державна дума на своєму найближчому пленарному засіданні, наміченому на вівторок, 22 лютого, обговорить ситуацію, пов’язану з загостренням ситуації на Донбасі та реакцією Заходу.

15 лютого Державна дума проголосувала за те, щоб направити звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати “незалежними” окуповані райони України ОРДЛО. Речник Путіна заявив, що президент взяв до уваги звернення Держдуми РФ про визнання “незалежності” так званих “ДНР” і “ЛНР”, але таке визнання не корелює з Мінськими угодами.

Контекст

Західні розвідки заявляли про високу ймовірність російського вторгнення на територію України з 16 лютого.

18 лютого міністр оборони України Олексій Резніков визнав, що біля кордонів стоять війська РФ чисельністю 149 тисяч осіб, і їх може бути більше.

18 лютого президент Джо Байден заявив: “Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення”.

У ці ж дні Росія почала збройну ескалацію на Донбасі. 17 і 18 лютого, в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136, з них більшість – із важкої артилерії.

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