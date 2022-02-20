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Темник з Москви: як сепаратистським ЗМІ дають вказівки висвітлювати “ескалацію з боку України”

20/02/2022 19:56
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки викрив “темник” Кремля, яким керуються проросійські засоби масової інформації в ОРДЛО для викривлення картини подій на сході України.

Про це повідомляє “Укрінформ“.

У “республіканському темнику” російської пропаганди розписано, як “правильно” розповідати про “евакуацію” українців з окупованих територій і як висвітлювати “ескалацію з боку України” та “свавілля” українських військових.

У Центрі інформбезпеки з цього “темника” виділили головні моменти, як Росія промиває мізки та маніпулює ситуацією.

Зокрема, згідно з “рекомендаціями” Кремля, російська пропаганда має представляти евакуацію вимушеною мірою для безпеки населення “республіки” в умовах “нападу” української армії.

Депортацію українців проросійські медіа називають “допомогою від братської Росії”. Також треба поширювати інформацію про те, нібито лікарні “готуються приймати поранених”, і маніпуляції про зникнення безвісти людей у “захопленій Збройними силами Авдіївці”.

Крім того, російська пропаганда розповсюджує брехню про примусову мобілізацію як “бажання захищати Донбас, свободу” та всіх “русских людей”.

Бойовиків “ДНР” та “ЛНР” російські медіа називають “героями”.

Також російська пропаганда поширює заклики до “патріотизму”, називаючи його “фундаментом, на якому має будуватися позиція жителів республіки”.

“Темник” Кремля для проросійських ЗМІ (гортайте):

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Як зазначила колишня очільниця Центру інформбезпеки Любов Цибульська, цей документ передали “люди, які чекають повернення України” на окуповані землі.

“Наших патріотів там більше, ніж ви думаєте”, – наголосила Цибульська.

“Я вже кілька років розказую, як проводяться інформаційні операції Кремлем. Як так виходить, що кілька меседжів миттю підхоплюються і несуться стрімко соцмережами та медіа. Ось так – як на фото. ФСБ робить розсилку темників, і далі воно вже несеться. Так само вони роблять і зі своїми західними агентами впливу: лідерами думок та медіа. Дуже проста схема”, – зауважила ексочільниця Центру.

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