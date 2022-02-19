Ватажки “ДНР” і “ЛНР” оголосили загальну мобілізацію: чоловікам призовного віку заборонено виїздити за межі “республік”

Ілюстративне фото

Ватажки терористичних організацій “ДНР” і “ЛНР” Денис Пушилін та Леонід Пасічник оголосили загальну мобілізацію на тимчасово окупованій території Донеччини і Луганщини.

Обоє зранку суботи, 19 лютого, виступили з відеозверненнями, в яких повідомили про підписання відповідних “указів”.

“Закликаю земляків, які перебувають у запасі, прибути у військові комісаріати. Сьогодні мною підписано указ про загальну мобілізацію”, – заявив очільник угруповання “ДНР” Пушилін.

Він закликав усіх чоловіків “республіки”, здатних тримати в руках зброю, “стати на захист своїх сімей, дітей, дружин, матерів”.

Пушилін також заявив, що терористи досягнуть “бажаної і необхідної нам усім” перемоги, “захистять” Донбас та “всіх російських людей”.

Напередодні ватажок “ДНР” заявив, що чоловіків призовного віку не випускатимуть не випускатимуть з ОРДО – виняток може бути зроблено тільки для тих, хто вивозить свою родину на особистому транспорті.

Слідом за Пушиліним до оголошення загальної мобілізації вдався і ватажок “ЛНР” Леонід Пасічник.

“Постановляю: оголосити на території Луганської народної республіки загальну мобілізацію”, – зазначається в його “указі“.

Пасічник наголосив, що таке рішення було ухвалено “для приведення народної міліції та інших військових формувань у повну бойову готовність”, щоб створити умови “для відбиття агресії проти ЛНР”.

У “документі” чоловікам віком від 18 до 55 років прямо заборонено виїзд за межі ОРЛО.

Читайте також:

“Кидок мангуста”: відеозвернення ватажків “Л/ДНР” із закликом до евакуації були записані ще 16 лютого

Контекст

17 лютого сепаратистські канали й медіа почали поширювати інформацію про буцімто підготовку евакуації населення прифронтових зон ОРДО (у зв’язку з очікуваним наступом українських військ). Перед тим окупаційні війська почали масовані обстріли по всій лінії фронту.

Збройні сили України завчасно виявили цю дезінформацію, заперечивши існування намірів іти в наступ на Донбасі. Спеціальну заяву з цього приводу ввечері 17 лютого оприлюднив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Тим часом доба 17 лютого стала “найгарячішою” за кількістю обстрілів по всій лінії фронту з 2018 року – їх зафіксували 60, переважно з важкої артилерії. 18 лютого у штабі ООС у зведенні станом на 14:00 заявили про 45 порушень режиму припинення вогню (обстрілів) з початку доби, 34 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Удень 18 лютого ватажки терористичних угруповань “ДНР” та “ЛНР” оголосили масову евакуацію цивільного населення на територію Росії “з метою недопущення жертв серед мирного населення”.

На цьому тлі західні розвідки попереджають, що Росія готує спецоперацію на Донбасі “під чужим прапором” (інсценування), щоб мати підстави для масштабного вторгнення.

Читайте також:

Фейкове відео “бій з укрДРГ під Горлівкою” було створене ще 8 лютого, – метадані