“Перемогли у 1943-му – переможемо й зараз”: окупаційна влада ОРДЛО примусово мобілізує чоловіків і агітує населення “за війну”

Агітація "за війну" в Донецьку. Фото: t.me/s/itsdonetsk

Окупаційна влада ОРДО та ОРЛО примусово мобілізує чоловіків призовного віку та проводить активну агітаційну кампанію за бойові дії проти України.

Про це на умовах анонімності повідомляють місцеві мешканці, а також пише Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За словами Денісової, їй стало відомо про те, що на тимчасово окупованій території Донецької області з будинків примусово вивозять чоловіків із села Стила, де мешкають етнічні греки – під приводом “призову” на війну з Україною.

У зв’язку із цим мешканці села були змушені звернутися за допомогою до посла Греції в Україні.

“Вже відомо про вивезення у невідомому напрямку Андрія Водолазкіна, батька трьох дітей, молодшому з яких п’ять років. Ще один чоловік переховується від окупаційних військ, побоюючись за своє життя”, – зазначила омбудсман.

Крім того, за інформацією Денісової, мешканцям ОРДЛО надсилають телефонні повідомлення про необхідність прибути у військкомати, а за ухилення загрожують кримінальною відповідальністю.

“Такі дії є проявом примусової мобілізації, забороненої міжнародним гуманітарним правом. Зокрема, статтею 51 Конвенція про захист цивільного населення під час війни забороняється окупаційній державі змушувати осіб, що перебувають під захистом – тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є – служити в її збройних чи допоміжних силах”, – наголошує Уповноважена з прав людини.

А щоб “підвищити бойовий дух” і спонукати мешканців “ДНР” добровільно приходити у військкомати, в окупованому Донецьку почали розміщувати відповідну наочну агітацію.

На вулицях міста з’явилися білборди з написами на кшталт: “Всі на захист Батьківщини! Донбас – наша земля!”; “Перемогли у 1943-му (рік визволення Донбасу від нацистських загарбників – Н), переможемо й зараз!” тощо.

Окрім того, багато де на балконах з’явилися вивішені прапори “ДНР” та державні прапори Росії.

Як свідчать місцеві мешканці, їх централізовано розвішують працівники комунальних господарств. При цьому офіційні сайти та групи окупаційної влади в соцмережах натхненно звітують про те, що прапори вивішують самі городяни, таким чином демонструючи “підтримку Республіці”.

Про примусову мобілізацію інформують і з окупованої території Луганщини. Керівництво угруповання “ЛНР” одразу наголосило на тому, що “мобілізації” підлягають не лише ті, хто стоїть на військовому обліку, а й усі чоловіки віком від 18 до 55 років – незалежно від того, отримали вони “повістку” чи ні.

Декого обдзвонюють телефоном, і не прийти на такий виклик люди бояться.

Втім, поки що приєднуватися до незаконних збройних формувань “ЛНР” чоловіків змушують переважно “за приписом”. Зокрема, випадки примусової “мобілізації” зафіксовані на Алчевському металургійному комбінаті, повідомляє сайт “Новости Донбасса“.

Як розповів співрозмовник видання, “народ забирають в армію від верстата”. Дехто йде у військкомати добровільно, але таких “катастрофічно мало” – більшість робітників записуються в НЗФ під примусом.

Відео з телеграм-каналу donetchanyn:



Як писала “Новинарня“, 19 лютого ватажки терористичних організацій “ДНР” і “ЛНР” Денис Пушилін та Леонід Пасічник оголосили загальну мобілізацію на тимчасово окупованій території Донеччини і Луганщини.

Напередодні терористи на Донбасі заявили про нібито підготовку “наступу” ЗСУ на окуповані Росією території і вирішили влаштувати “евакуацію” цивільних у на територію РФ.

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