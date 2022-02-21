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Путін після визнання “ЛДНР” вводить війська на окупований Донбас

21/02/2022 23:45

Президент Росії Володимир Путін після визнання так званих Донецької та Луганської “народних республік” офіційно схвалив введення російських військ на окупований Донбас.

Це випливає з відповідних указів Путіна про визнання “ДНР” та “ЛНР”, текст яких опублікували в Кремлі.

При цьому йдеться про нібито “миротворців”.

Як зазначається в опублікованих документах, у зв’язку зі зверненням ватажків “республік” Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника президент доручає російському Міноборони забезпечити здійснення збройними силами РФ “функцій щодо підтримання миру” на окупованих територіях.

Цими ж указами так звані “ДНР” та “ЛНР” визнаються Росією “суверенними та незалежними державами”. А також доручається налагодити з ними “дипломатичні відносини”.

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Як писала “Новинарня“, увечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив у телевізійному зверненні, що визнав незалежність “ЛДНР”.

Ватажок “ДНР”Денис Пушилін і самоназваний глава “ЛНР” Леонід Пасічник прибули в Кремль і  підписали з Росією “договори про дружбу, співпрацю і допомогу”.

Нагадаємо, Держдума РФ на засіданні 15 лютого ухвалила постанову щодо негайного скерування президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.

Раніше цього дня, 15 лютого, Верховна Рада України ухвалила звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

МЗС України заявило, що визнання Росією незалежності окупованих районів Донецької і Луганської областей буде свідомим її виходом з Мінських домовленостей.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що визнання Росією “незалежності” окупованих районів ОРДЛО підірве зусилля з пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

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