Ватажки “ЛДНР” прибули в Кремль і вже підписали з Росією “договори про дружбу, співпрацю і допомогу”

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Ватажок “ДНР” Денис Пушилін і самоназваний глава “ЛНР” Леонід Пасічник прибули в Кремль і вже підписали з Росією “договори про дружбу, співпрацю і допомогу”.

Підписання документа транслювали в прямому ефірі російські ЗМІ одразу після телезвернення президента РФ Володимира Путіна.

Спочатку Путін підписав укази про визнання “ЛНР” і “ДНР” і відповідні “договори про дружбу”.

Згодом під цими ж документами поставили свої підписи глави окупаційних адміністрацій.

Перед цим російський президент заявив у телевізійному зверненні, що визнав незалежність “ЛДНР”.

Нагадаємо, що сьогодні ватажки терористичних формувань “ДНР” і “ЛНР” Денис Пушилін і Леонід Пасічник закликали президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність псевдореспублік.

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Як писала “Новинарня“, Держдума РФ на засіданні 15 лютого ухвалила постанову щодо негайного скерування президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.

Раніше цього дня, 15 лютого, Верховна Рада України ухвалила звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

МЗС України заявило, що визнання Росією незалежності окупованих районів Донецької і Луганської областей буде свідомим її виходом з Мінських домовленостей.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що визнання Росією “незалежності” окупованих районів ОРДЛО підірве зусилля з пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

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