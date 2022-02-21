Пушилін і Пасічник просять Путіна визнати незалежність “ЛДНР”

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Ватажки тероритистичних формувань “ДНР” і “ЛНР” Денис Пушилін і Леонід Пасічник закликали президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність псевдореспублік.

Про це у понгеділок, 21 лютого, повідомляє “Интерфакс” із посиланням на заяви Пушиліна і Пасічника.

Як повідомляється, ватажок підконтрольних Кремлю окупаційних структур “ДНР” Денис Пушилін закликав президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність т. зв. “ДНР”. З таким самим зверненням виступив ватажок т. зв. “ЛНР” Леонід Пасічник.

Вони попросили російське керівництво розглянути можливість укласти з їхніми регіонами договори про дружбу та співпрацю, включаючи взаємодію в оборонній сфері.

Як писала “Новинарня“, Держдума РФ на засіданні 15 лютого ухвалила постанову щодо негайного скерування президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.

Раніше цього дня, 15 лютого, Верховна Рада України ухвалила звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

МЗС України заявило, що визнання Росією незалежності окупованих районів Донецької і Луганської областей буде свідомим її виходом з Мінських домовленостей.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що визнання Росією “незалежності” окупованих районів ОРДЛО підірве зусилля з пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

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