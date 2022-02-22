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Терористи “ЛНР” заявили, що територія всієї Луганщини – їхня, і закликають Україну відвести війська

22/02/2022 11:51

Терористична організація “ЛНР” заявила, що вважає своєю територією всю Луганську область України та закликала Україну відвести війська з території регіону.

Про це пишуть у вівторок, 22 лютого, “Новости Донбасса” з посиланням на так званого “віце-спікера парламенту ЛНР” Дмитра Хорошилова. 

“В рамках законодавства наших республік є закони про держкордон, які говорять чітко про те, що територія Луганської народної республіки – це територія колишньої Луганської області… Є наша територія, окупована українськими військами. Я думаю, що ми маємо закликати Україну відвести війська добровільно”, – сказав він.

За словами Хорошилова, якщо цього не станеться, то буде ухвалено рішення, яке “дозволить встановити мир та відновити нашу (бойовиків – ред.) територіальну цілісність на всій території Луганської народної республіки”.

Додамо, що в Держдумі РФ розійшлися думки, в яких межах визнавати ОРДЛО. Зокрема, голова комітету Держдуми РФ у справах СНД та зв’язків із “співвітчизниками” Леонід Калашников заявив, що Росія може визнати псевдореспубліки “ДНР-ЛНР” у межах Донецької та Луганської областей України.
Водночас заступник голови комітету Радфеду з міжнародних справ Андрій Климов раніше говорив, що Росія визнає так звані “ЛНР” та “ДНР” у межах, які зараз фактично встановлені.

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