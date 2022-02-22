“Попереду важкі випробування. Будуть втрати”: Резніков виступив зі зверненням до ЗСУ

Олексій Резніков, фото пресслужби ГШ ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков виступив зі зверненням до Збройних сил України після визнання Росією “незалежності” так званих “ЛДНР”.

Текст звернення поширила пресслужба міністра у вівторок, 22 лютого.

“Новинарня” публікує звернення Резнікова:

“Шановні солдати і матроси, сержанти і старшини, офіцери, генерали та адмірали! Шановні працівники Збройних Сил України!

Морок невизначеності впав.

Те, що ви знали вісім років, тепер побачив весь світ.

Завдяки вашій мужності, самовідданості і професіоналізму було зламано плани ворога, який усі ці роки вів підлу війну, ховаючись за жінками і дітьми.

Обстрілював школи і житлові будинки. Викрадав і катував. Брехав і залякував. Грабував і нищив нашу землю.

Вчора він показав своє справжнє обличчя.

Обличчя злочинця, який хоче тримати у заручниках вільний світ. Який усвідомлює свій злочин і намагається пов’язати усіх навколо себе круговою порукою. Бо боїться. Адже за злочином неодмінно прийде покарання.

Завдяки вам Європа усвідомила справжню ціну уникання чесних відповідей.

Кремль зробив черговий крок до відродження Радянського Союзу. З новим Варшавським пактом і новою Берлінською стіною.

Єдине, що відділяє від цього – Україна і українська армія.

Наш вибір дуже простий – боронити свою країну, свій дім, своїх рідних. Для нас нічого не змінилося.

Тепер ми побачимо поряд справжніх друзів, яких стане більше. Тепер не зможуть сховатися ті «друзі», які не один рік вмовляли нас капітулювати.

Попереду важкі випробування. Будуть втрати. Доведеться пройти через біль, здолати страх і зневіру.

Але нас неодмінно чекає перемога. Бо ми на своїй землі і за нами правда.

Українську армію підтримує наш народ. Віра людей – це ознака, що ми усе робимо правильно.

Зараз усі зусилля військово-політичного керівництва держави і командування Збройних Сил України спрямовані на зміцнення оборони. Зокрема, на максимальне залучення допомоги партнерів, частину з якої ми вже отримали.

Багато хто на емоціях підштовхуватиме до хаотичних рішень. Ми цього не допустимо. Наша сила – у єдності і впевненості. З холодною головою. Зберігаймо спокій. Тримаймо стрій. Заради пам’яті побратимів. Заради тих, кого любимо. Слава Збройним Силам України! Слава Україні!”.

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