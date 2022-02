“Нова берлінська стіна?” Резніков зреагував на визнання Росією “ЛДНР”

Глава Міноборони України Олексій Резніков відреагував на рішення РФ про визнання незалежності терористичних угруповань “Л/ДНР” на сході України.

Про це він написав на сторінці у твітері у вівторок вранці, 22 лютого.

“Кремль не визнав самопроголошену “ДНР/ЛНР” – Кремль визнав власну агресію проти України. Ми залишаємося впевненими та спокійними. Ми готові та здатні захищати себе та свій суверенітет. Світ не може мовчати. Санкції? Чергова цегла у стіні? Нова Берлінська стіна?”, – написав Резніков.

The Kremlin did not recognize self-proclaimed «DPR/LPR» -Kremlin recognized its own aggression against 🇺🇦. We remain confident and calm. We are ready and able to defend ourselves and our sovereignty. World cannot be silent. Sanctions? Another brick in the wall? New Berlin Wall?

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 22, 2022